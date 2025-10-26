快訊

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案 「盜走價值31億館藏」2嫌疑人落網

美中吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

北北基等5縣市發大雨特報！恐一路下到明上午 慎防坍方、落石

MLB／6.2局失3分好投仍遭山本壓制 藍鳥王牌感嘆：這就是棒球

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥王牌投手高斯曼。 美聯社
藍鳥王牌投手高斯曼。 美聯社

藍鳥王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）今日迎來在世界大賽首秀，他主投6.2局僅被敲4安、掉3分，送出6K且沒有任何保送，但仍遠不及他的對手山本由伸，他在今日再度演出完投勝的精采表現，也讓高斯曼賽後不禁感嘆道：這就是棒球！

本場比賽「問天」的不是山本由伸，而是高斯曼，他本場比賽前6局發揮不俗，甚至可說是絲毫不遜於山本由伸，在首局失掉1分後，後面5個半局他再無失分紀錄，且成功讓道奇打者17上17下。然而，高斯曼卻在第7局遭逢亂流，全場僅被敲出4安的他，其中有2支是陽春彈集中在7局上半，分別由史密斯（Will Smith）、孟西（Max Muncy）轟出。

「4支安打，其中2支全壘打，所以我不太高興，」高斯曼說道：「我本來可以投得更好。但對面的那個傢伙（山本由伸）投得更好。這就是棒球，他現在狀態很好。」

即便高斯曼承擔本場比賽敗投，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）仍舊給予他高度肯定，他首先說道：「高斯曼投得真棒，」並接著補充，「我覺得他速球的控得非常精準，指叉球也有不錯的控球率。高斯曼是我們最好的投手之一，我覺得他控球能力很強。這場比賽誰都有機會贏，只是道奇打者剛好大力揮到那幾球而已。」

在山本由伸精準控球的壓制下，終場藍鳥便以1：5吞敗，接下來藍鳥將前往洛杉磯進行G3、G4和G5的賽事。賽後，高斯曼也強調：「我們都對彼此充滿信心，並相信我們能去洛杉磯打出精彩表現。」

藍鳥 山本由伸 道奇

相關新聞

MLB／山本由伸讓紐約媒體有感 再次展示為何洋基、大都會垂涎

道奇隊日本強投山本由伸在世界大賽第2戰主宰戰場，獨撐9局領軍5：1擊敗藍鳥隊，成為大聯盟近24年首位在季後賽連兩場完投勝...

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

道奇隊在世界大賽首戰遭遇大敗，日籍投手山本由伸今天力繳9局僅失1分好投、20上20下收尾，率領道奇以5：1擊敗藍鳥隊，雙...

MLB／「藍鳥的咒怨」！大聯盟發山本鬼魅照：整個十月都給打者帶來惡夢

道奇強投山本由伸今日於世界大賽G2中再度演出完投勝，全場僅被敲出4安、失1分，幫助球隊最終以5：1收勝。大聯盟官方X帳號也在賽後發布一張山本的「鬼魅照」，並稱他：整個十月都給打者帶來惡夢。以幽默風趣的

MLB／山本由伸與道奇兩大傳奇齊名 坦言剛開賽非必要緊張

道奇隊日本強投山本由伸今天完投9局，領軍5：1擊敗藍鳥隊，成為隊史近37年首位在季後賽連續兩場完投的投手，他在賽後坦言，...

MLB／山本由伸賽前說「沒有輸的選項」 道奇教頭：感覺能再投40球

山本由伸今天在世界大賽G2繳出9局失1分的完投勝，幫助道奇隊系列賽扳成1：1平手。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，山本賽前曾對他說，「沒有輸的選項。」 世界大賽G1道奇先發投手

MLB／藍鳥打線纏鬥強還是被山本由伸完投 春天哥：要給他掌聲

藍鳥隊打線纏鬥能力很強，不過今天道奇隊日本強投山本由伸投出完投勝，連藍鳥教頭史奈德（John Schneider）和球員們，都對山本的表現讚不絕口。 這是2025年第一次有投手對藍鳥投出完投勝，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。