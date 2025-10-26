MLB／6.2局失3分好投仍遭山本壓制 藍鳥王牌感嘆：這就是棒球

藍鳥王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）今日迎來在世界大賽首秀，他主投6.2局僅被敲4安、掉3分，送出6K且沒有任何保送，但仍遠不及他的對手山本由伸，他在今日再度演出完投勝的精采表現，也讓高斯曼賽後不禁感嘆道：這就是棒球！

本場比賽「問天」的不是山本由伸，而是高斯曼，他本場比賽前6局發揮不俗，甚至可說是絲毫不遜於山本由伸，在首局失掉1分後，後面5個半局他再無失分紀錄，且成功讓道奇打者17上17下。然而，高斯曼卻在第7局遭逢亂流，全場僅被敲出4安的他，其中有2支是陽春彈集中在7局上半，分別由史密斯（Will Smith）、孟西（Max Muncy）轟出。

「4支安打，其中2支全壘打，所以我不太高興，」高斯曼說道：「我本來可以投得更好。但對面的那個傢伙（山本由伸）投得更好。這就是棒球，他現在狀態很好。」

即便高斯曼承擔本場比賽敗投，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）仍舊給予他高度肯定，他首先說道：「高斯曼投得真棒，」並接著補充，「我覺得他速球的控得非常精準，指叉球也有不錯的控球率。高斯曼是我們最好的投手之一，我覺得他控球能力很強。這場比賽誰都有機會贏，只是道奇打者剛好大力揮到那幾球而已。」

在山本由伸精準控球的壓制下，終場藍鳥便以1：5吞敗，接下來藍鳥將前往洛杉磯進行G3、G4和G5的賽事。賽後，高斯曼也強調：「我們都對彼此充滿信心，並相信我們能去洛杉磯打出精彩表現。」