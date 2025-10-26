MLB／藍鳥打線纏鬥強還是被山本由伸完投 春天哥：要給他掌聲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥「春天哥」史布林格（左）。 美聯社
藍鳥隊打線纏鬥能力很強，不過今天道奇隊日本強投山本由伸投出完投勝，連藍鳥教頭史奈德（John Schneider）和球員們，都對山本的表現讚不絕口。

這是2025年第一次有投手對藍鳥投出完投勝，藍鳥例行賽162場，只有7場比賽沒有選到保送，是大聯盟第4少紀錄。不過山本今天只對藍鳥「春天哥」史布林格（George Springer）投出一次觸身球，沒有四壞保送。

「他不是能讓你等球的投手。」史布林格談到山本時說，「他今天幾乎沒犯錯，真的要給他掌聲，連兩場季後賽完投，這太特別了。」

「連兩場季後賽完投，這真的很厲害。」藍鳥總教練史奈德表示，「他讓我們很難讓耗球數，控球很穩，指叉球進出好球帶切換得很好，表現真的相當出色。我們事前做很多準備，但他隱藏球路做得很好，球速保持穩定，速球控球也很精準。這不是我們準備不足的問題，而是他的投球真的具有欺騙性，今天狀況非常好。」

路克斯（Nathan Lukes）也盛讚山本的控球，「他真的想投哪就投哪，第一局就化解一個麻煩局面，接下來整場都很穩，做到他該做的。」

藍鳥看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）被問到山本的球路時，他說：「全部都很強。每種球都很厲害，我根本說不出哪種比較好。」

