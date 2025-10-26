MLB／「藍鳥的咒怨」！大聯盟發山本鬼魅照：整個十月都給打者帶來惡夢

道奇強投山本由伸今日於世界大賽G2中再度演出完投勝，全場僅被敲出4安、失1分，幫助球隊最終以5：1收勝。大聯盟官方X帳號也在賽後發布一張山本的「鬼魅照」，並稱他：整個十月都給打者帶來惡夢。以幽默風趣的方式，來讚許山本由伸在10月如「神鬼般」的好表現。

今天擔綱先發投手的山本由伸，展現優異的控球水準，他主投9局僅被敲出4支安打，唯一的失分來自柯克（Alejandro Kirk）的高飛犧牲打。此外，他全場狂送出8次三振，且無四壞球保送紀錄，僅投1次觸身讓打者上壘，最終一共用105球完投，成功比下對面的藍鳥王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）。

Yoshinobu Yamamoto: causing nightmares for hitters all October 😱 pic.twitter.com/cwgmL0EL4B — MLB (@MLB) 2025年10月26日

山本今年季後賽的另一場完投是在10月15日，當時他9局共用111球，僅被擊出零星的3支安打，另有1次保送、失1分、7K的精采發揮，成功幫助道奇以5：1擊敗釀酒人，搶下國聯冠軍戰G2的勝利。今日相隔約10天再度出賽的山本由伸，又再一次拿下完投勝，這代表他在10月兩度完成此壯舉，不禁讓大聯盟官方發文，稱10月的山本根本是打者的「惡夢」。

賽後，山本由伸也創下多項新紀錄，他是史上第1位連續2年在世界大賽拿下勝投的日本投手，也是第1位在世界大賽演出完投的日本投手。

此外，值得一提的是，大聯盟發布的這張鬼魅照，靈感來源為2002年由清水崇編劇並執導的日本超自然恐怖片《咒怨》，該電影的電影海報與這張山本由伸的鬼魅照有異曲同工之妙。

No way the real MLB posted this pic.twitter.com/d3OoiPRv0L — Bag chaser 🧌 (@deadbynextweek) 2025年10月26日