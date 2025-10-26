MLB／山本由伸控球有多強？ 道奇弗里曼：準到能打中跳蚤

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸(左)、弗里曼(右)。 路透
山本由伸今天繳出9局只失1分的完投勝，幫助道奇隊以5：1擊敗藍鳥隊，世界大賽扳成1：1平手。道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman） 形容，山本的控球準到可以擊中一隻跳蚤。 

世界大賽前一次出現完投勝，是2015年皇家隊奎托（Johnny Cueto）。山本由伸在國聯冠軍賽G2就曾經繳出完投勝，今天再度完投，成為2001年席林（Curt Schilling）以來，首位在季後賽連續2場登板都完投勝的投手。

「太驚人了。」道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）賽後談到山本的表現時直呼，「我打了這麼多年，真的從沒見過這種表現。」

山本第一局就用23球，第三局結束時已投46球，沒想到最終105球就完投9局。弗里曼稱讚山本的精準控球能力，「他有四、五種球路，每一種都準得像能打中跳蚤一樣。他能投到任何他想要的位置，懂如何設局，能讀懂打者的揮棒意圖，真的太厲害了！」

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

道奇隊在世界大賽首戰遭遇大敗，日籍投手山本由伸今天力繳9局僅失1分好投、20上20下收尾，率領道奇以5：1擊敗藍鳥隊，雙...

MLB／「藍鳥的咒怨」！大聯盟發山本鬼魅照：整個十月都給打者帶來惡夢

道奇強投山本由伸今日於世界大賽G2中再度演出完投勝，全場僅被敲出4安、失1分，幫助球隊最終以5：1收勝。大聯盟官方X帳號也在賽後發布一張山本的「鬼魅照」，並稱他：整個十月都給打者帶來惡夢。以幽默風趣的

MLB／大谷確定扛G4先發 道奇教頭回應藍鳥「不需要你」言論：他聽不到

世界大賽熱戰，藍鳥球迷面對大谷翔平齊聲高喊「我們不需要你」，從第1戰第9局一路熱播到第2戰，道奇教頭羅伯茲（Dave R...

MLB／薛則為藍鳥扛G3 教頭形容：踩過地雷、閃過地雷的男人

世界大賽第3戰將在28日轉移道奇球場進行，雙方先發投手亮牌，藍鳥隊推出老將薛則（Max Scherzer），道奇隊交付葛...

MLB／多倫多高喊「不需要大谷」 藍鳥教頭慶幸他的兩分砲來得晚了

藍鳥隊前兩年前爭取大谷翔平失利，今天在世界大賽第1戰第9局11：4領先之際，藍鳥球迷在大谷的打席高喊「我們不需要你」，藍...

MLB／山本由伸改寫一堆紀錄 世界大賽近10年完投勝第一人

道奇隊日本強投山本由伸今天獨撐9局，領軍5：1擊敗藍鳥隊，雙方打完世界大賽前兩戰扯平，山本不但成為2001年響尾蛇隊席林...

