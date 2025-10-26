MLB／山本由伸控球有多強？ 道奇弗里曼：準到能打中跳蚤

山本由伸今天繳出9局只失1分的完投勝，幫助道奇隊以5：1擊敗藍鳥隊，世界大賽扳成1：1平手。道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman） 形容，山本的控球準到可以擊中一隻跳蚤。

世界大賽前一次出現完投勝，是2015年皇家隊奎托（Johnny Cueto）。山本由伸在國聯冠軍賽G2就曾經繳出完投勝，今天再度完投，成為2001年席林（Curt Schilling）以來，首位在季後賽連續2場登板都完投勝的投手。

「太驚人了。」道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）賽後談到山本的表現時直呼，「我打了這麼多年，真的從沒見過這種表現。」

山本第一局就用23球，第三局結束時已投46球，沒想到最終105球就完投9局。弗里曼稱讚山本的精準控球能力，「他有四、五種球路，每一種都準得像能打中跳蚤一樣。他能投到任何他想要的位置，懂如何設局，能讀懂打者的揮棒意圖，真的太厲害了！」