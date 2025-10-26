快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

MLB／加入道奇兩年展現季後賽強心臟 山本由伸累積5勝1敗、防禦率2.47

中央社／ 綜合外電報導
山本由伸在高張力的大聯盟季後賽上演連兩場完投勝。 路透社
山本由伸在高張力的大聯盟季後賽上演連兩場完投勝。 路透社

山本由伸連兩場完投勝，成為自2015年以來世界大賽首位達成此成就的投手，全場僅被敲出4支安打。衛冕軍洛杉磯道奇今晚以5比1擊敗多倫多藍鳥，將7戰4勝系列賽扳成1比1平手。

美聯社報導，山本由伸在美國職棒大聯盟MLB國聯冠軍系列賽第2戰，對上密爾瓦基釀酒人時也完投勝，僅被敲3支安打，為季後賽近8年第一人，此役他更讓最後20名打者連續出局。上一位在世界大賽中完投的投手，是10年前堪薩斯市皇家的奎托（Johnny Cueto），他在第2戰對陣紐約大都會時達成此紀錄。

山本由伸透過翻譯表示：「我試著讓自己在比賽中放鬆，但這畢竟是世界大賽，所以一開始投球時難免過度緊張。我之後在比賽中進行了調整。」

亞利桑那響尾名投席林（Curt Schilling）在2001年國聯分區系列賽與冠軍賽連3場完投勝以來，還沒有投手在季後賽達成連續完投勝的成就。

這是這位27歲右投的第2個大聯盟賽季，本場共投105球，其中73球是好球。而在10月14日國聯冠軍賽第2戰對釀酒人時，他投了111球。雖然首局就用了23球才擺平打者，但之後漸入佳境。

山本由伸此役送出8次三振，且沒有投出保送，讓他在效力道奇的兩次季後賽中戰績提升至5勝1敗，而累積8次先發出賽，防禦率僅2.47，道奇一共取得7勝1敗，山本只要登板幾乎可說是季後賽必勝保證。

亞利桑那 多倫多 美國 洛杉磯

相關新聞

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

道奇隊在世界大賽首戰遭遇大敗，日籍投手山本由伸今天力繳9局僅失1分好投、20上20下收尾，率領道奇以5：1擊敗藍鳥隊，雙...

MLB／「藍鳥的咒怨」！大聯盟發山本鬼魅照：整個十月都給打者帶來惡夢

道奇強投山本由伸今日於世界大賽G2中再度演出完投勝，全場僅被敲出4安、失1分，幫助球隊最終以5：1收勝。大聯盟官方X帳號也在賽後發布一張山本的「鬼魅照」，並稱他：整個十月都給打者帶來惡夢。以幽默風趣的

MLB／大谷確定扛G4先發 道奇教頭回應藍鳥「不需要你」言論：他聽不到

世界大賽熱戰，藍鳥球迷面對大谷翔平齊聲高喊「我們不需要你」，從第1戰第9局一路熱播到第2戰，道奇教頭羅伯茲（Dave R...

MLB／薛則為藍鳥扛G3 教頭形容：踩過地雷、閃過地雷的男人

世界大賽第3戰將在28日轉移道奇球場進行，雙方先發投手亮牌，藍鳥隊推出老將薛則（Max Scherzer），道奇隊交付葛...

MLB／多倫多高喊「不需要大谷」 藍鳥教頭慶幸他的兩分砲來得晚了

藍鳥隊前兩年前爭取大谷翔平失利，今天在世界大賽第1戰第9局11：4領先之際，藍鳥球迷在大谷的打席高喊「我們不需要你」，藍...

MLB／山本由伸改寫一堆紀錄 世界大賽近10年完投勝第一人

道奇隊日本強投山本由伸今天獨撐9局，領軍5：1擊敗藍鳥隊，雙方打完世界大賽前兩戰扯平，山本不但成為2001年響尾蛇隊席林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。