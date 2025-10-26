MLB／加入道奇兩年展現季後賽強心臟 山本由伸累積5勝1敗、防禦率2.47

山本由伸連兩場完投勝，成為自2015年以來世界大賽首位達成此成就的投手，全場僅被敲出4支安打。衛冕軍洛杉磯道奇今晚以5比1擊敗多倫多藍鳥，將7戰4勝系列賽扳成1比1平手。

美聯社報導，山本由伸在美國職棒大聯盟MLB國聯冠軍系列賽第2戰，對上密爾瓦基釀酒人時也完投勝，僅被敲3支安打，為季後賽近8年第一人，此役他更讓最後20名打者連續出局。上一位在世界大賽中完投的投手，是10年前堪薩斯市皇家的奎托（Johnny Cueto），他在第2戰對陣紐約大都會時達成此紀錄。

山本由伸透過翻譯表示：「我試著讓自己在比賽中放鬆，但這畢竟是世界大賽，所以一開始投球時難免過度緊張。我之後在比賽中進行了調整。」

自亞利桑那響尾蛇名投席林（Curt Schilling）在2001年國聯分區系列賽與冠軍賽連3場完投勝以來，還沒有投手在季後賽達成連續完投勝的成就。

這是這位27歲右投的第2個大聯盟賽季，本場共投105球，其中73球是好球。而在10月14日國聯冠軍賽第2戰對釀酒人時，他投了111球。雖然首局就用了23球才擺平打者，但之後漸入佳境。

山本由伸此役送出8次三振，且沒有投出保送，讓他在效力道奇的兩次季後賽中戰績提升至5勝1敗，而累積8次先發出賽，防禦率僅2.47，道奇一共取得7勝1敗，山本只要登板幾乎可說是季後賽必勝保證。