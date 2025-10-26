MLB／鐵捕史密斯超前轟立大功！盛讚山本由伸球路靈活又精準

道奇藍鳥世界大賽G2，除了山本由伸交出9局完投的優異表現外，道奇「鐵捕」史密斯（Will Smith）同樣功不可沒，他繳出單場4支2、3分打點的好表現。其中，史密斯在7局上敲出突破僵局的超前轟，最終球隊以5：1擊敗藍鳥，扳平系列賽。

史密斯本場比賽擔任先發第4棒，在首局便有所貢獻，在2出局、二壘有人的情況下，他面對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman），敲出適時安打幫助壘上跑者回來得分；到了7局上半，史密斯再度建功，在滿球數時又從高斯曼手中轟出一發左外野陽春砲，幫助球隊突破平手僵局，取得1分領先。隨後孟西（Max Muncy）也同樣敲出一發陽春砲，讓高斯曼單局連挨2轟退場，道奇以3：1領先。

WILL SMITH SOLO SHOT FOR THE LEAD 😤



(via @MLB)pic.twitter.com/ggAe8eb7HX — SportsCenter (@SportsCenter) 2025年10月26日

到了8局上半，在1出局、滿壘時，史密斯再以一記內野滾地球，護送三壘跑者回來得分，完成他本場比賽的第3分打點。該局道奇靠著對方投手霍夫曼（Jeff Hoffman）的暴投，以及史密斯帶有1分打點的滾地球，再添得2分保險分，終場道奇便以4分差收下勝利，將系列賽比數扳至1比1平手。

史密斯的這記全壘打擊球初速達107.5英哩、飛行距離404英呎、仰角29度。值得注意的是，這發價值連城的陽春砲，是史密斯今年季後賽的首轟。

史密斯的關鍵一擊也讓扛下先發的山本由伸不再「問天」，整個人可說是愈投愈起勁，最後更以20上20下完美收尾。談到山本的強大投球宰制力，史密斯也盛讚道，「這正是我們需要的表現，我們需要有人在關鍵時刻扛起先發重任，他做到了。」

「他有強烈的鬥志，從第一球就能搶到好球數，掌握投球節奏，而且他的球路變化極大，對打者來說真的非常難纏。」

史密斯直言山本由伸今天的控球非常精準，讓對方打者難以招架，「他能靈活運用球速的快慢變化，完全打亂對方打線的節奏。」