MLB／山本由伸與道奇兩大傳奇齊名 坦言剛開賽非必要緊張

道奇隊日本強投山本由伸今天完投9局，領軍5：1擊敗藍鳥隊，成為隊史近37年首位在季後賽連續兩場完投的投手，他在賽後坦言，一開始有些緊張。

山本用105球獨撐全場，只被揮出4支安打、失1分，投出8次三振，今年季後賽4場先發投出3勝1敗、防禦率1.57。

道奇上一位投手在季後賽連續兩場完投是1988年郝西瑟（Orel Hershiser），大聯盟則是2001年響尾蛇隊席林（Curt Schilling），山本最近兩戰對釀酒人、藍鳥連續完投勝，締造相當難得紀錄。

值得一提的是，道奇上次在世界大賽完投勝，至少8次三振、未有保送的投手是1963年考法克斯（Sandy Koufax），當時對洋基隊第4戰主宰戰場，這位名人堂球員成為封王戰勝利投手。

道奇今天帶著1勝1敗離開多倫多，世界大賽第3戰後天回到洛杉磯主場，山本為球隊立下大功，他說：「我試著放鬆心情登板，不過這是世界大賽，一開始感到不必要的緊張，隨著比賽進行趕快調整。」

道奇捕手史密斯（Will Smith）7局上轟出陽春砲，成為致勝一擊，對山本的投球表現讚不絕口，他說：「山本可以好任何事情，不但速球控得精準，曲球、指叉球也很犀利，再搭配一些卡特球和二縫線球路，讓打者失去平衡。」

道奇在今年季後賽已獲10勝，離世界大賽2連霸還要拿下3勝才行。