快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／山本由伸改寫一堆紀錄 世界大賽近10年完投勝第一人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸連續兩戰演出完投勝。 美聯社
山本由伸連續兩戰演出完投勝。 美聯社

道奇隊日本強投山本由伸今天獨撐9局，領軍5：1擊敗藍鳥隊，雙方打完世界大賽前兩戰扯平，山本不但成為2001年響尾蛇隊席林（Curt Schilling）之後，近24年首位季後賽連續兩戰完投勝的投手，更是近10年世界大賽完投勝第一人。

前一次紀錄保持人是2015年皇家隊奎托（Johnny Cueto），當年世界大賽對大都會隊第2戰，獨撐9局只被揮出兩支安打、失1分，接下來10年只有山本達到這項成就。

山本今年季後賽完全展現王牌投手架勢，目前4場先發投出3勝1敗、防禦率1.57，尤其最近兩戰連續完投，15日對釀酒人隊之戰被揮出3支安打、失1分，今天對藍鳥被4安、失1分，兩戰一共飆出15次三振，讓對方打線吃足苦頭。

山本11天前對釀酒人完投勝，已是季後賽近8年第一人，今天再度完投勝更是世界大賽難得紀錄，道奇前年12月和他簽下12年3億2500萬美元長約，目前看來完全值得。

世界大賽 道奇 釀酒人

延伸閱讀

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

MLB／羅伯茲公布前2戰先發 大谷翔平登板日改口：視情況

MLB／感謝隊友以火力掩護 山本由伸完投回報教練信任

MLB／有山本由伸好安心 羅伯茲談9局續投抉擇：一點也不難

相關新聞

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

道奇隊在世界大賽首戰遭遇大敗，日籍投手山本由伸今天力繳9局僅失1分好投、20上20下收尾，率領道奇以5：1擊敗藍鳥隊，雙...

MLB／大谷確定扛G4先發 道奇教頭回應藍鳥「不需要你」言論：他聽不到

世界大賽熱戰，藍鳥球迷面對大谷翔平齊聲高喊「我們不需要你」，從第1戰第9局一路熱播到第2戰，道奇教頭羅伯茲（Dave R...

MLB／薛則為藍鳥扛G3 教頭形容：踩過地雷、閃過地雷的男人

世界大賽第3戰將在28日轉移道奇球場進行，雙方先發投手亮牌，藍鳥隊推出老將薛則（Max Scherzer），道奇隊交付葛...

MLB／多倫多高喊「不需要大谷」 藍鳥教頭慶幸他的兩分砲來得晚了

藍鳥隊前兩年前爭取大谷翔平失利，今天在世界大賽第1戰第9局11：4領先之際，藍鳥球迷在大谷的打席高喊「我們不需要你」，藍...

MLB／山本由伸改寫一堆紀錄 世界大賽近10年完投勝第一人

道奇隊日本強投山本由伸今天獨撐9局，領軍5：1擊敗藍鳥隊，雙方打完世界大賽前兩戰扯平，山本不但成為2001年響尾蛇隊席林...

MLB／「落水狗」藍鳥搶先機！道奇G1輸球後奪冠率掉到37%

2025年世界大賽今天點燃戰火，衛冕軍洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。雙方前五局戰成2：2平手，但道奇在第六局牛棚全面失守，單局狂失9分，終場以4：11慘敗。根據歷史數據，首戰落敗的球隊奪冠率僅約37%，道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。