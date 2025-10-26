MLB／山本由伸改寫一堆紀錄 世界大賽近10年完投勝第一人

道奇隊日本強投山本由伸今天獨撐9局，領軍5：1擊敗藍鳥隊，雙方打完世界大賽前兩戰扯平，山本不但成為2001年響尾蛇隊席林（Curt Schilling）之後，近24年首位季後賽連續兩戰完投勝的投手，更是近10年世界大賽完投勝第一人。

前一次紀錄保持人是2015年皇家隊奎托（Johnny Cueto），當年世界大賽對大都會隊第2戰，獨撐9局只被揮出兩支安打、失1分，接下來10年只有山本達到這項成就。

山本今年季後賽完全展現王牌投手架勢，目前4場先發投出3勝1敗、防禦率1.57，尤其最近兩戰連續完投，15日對釀酒人隊之戰被揮出3支安打、失1分，今天對藍鳥被4安、失1分，兩戰一共飆出15次三振，讓對方打線吃足苦頭。

山本11天前對釀酒人完投勝，已是季後賽近8年第一人，今天再度完投勝更是世界大賽難得紀錄，道奇前年12月和他簽下12年3億2500萬美元長約，目前看來完全值得。