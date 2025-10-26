MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

道奇隊在世界大賽首戰遭遇大敗，日籍投手山本由伸今天力繳9局僅失1分好投、20上20下收尾，率領道奇以5：1擊敗藍鳥隊，雙方扳成1勝1敗平手。關鍵的系列賽第3戰將在28日道奇球場登場，藍鳥隊推出老將薛則（Max Scherzer），道奇隊交付葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

藍鳥此役由高斯曼（Kevin Gausman）先發，投6.2局被敲4安打、失3分，首局弗里曼（Freddie Freeman）二壘打、史密斯（Will Smith）一壘打串連攻下1分；雙方1：1僵持之際，高斯曼在第7局接連挨了史密斯、孟西（Max Muncy）的陽春砲。

面對藍鳥牛棚，道奇在第8局擴大優勢，帕赫斯（Andy Pages）、大谷翔平都敲安打，貝茲（Mookie Betts）保送擠成滿壘，藍鳥換上霍夫曼（Jeff Hoffman）面對弗里曼，一登板就因暴投掉分，史密斯的滾地球護送道奇第5分入袋。

面對前一場狂攻11分的藍鳥打線，山本由伸一開賽就面臨危機，前兩棒史布林格（George Springer）、路克斯（Nathan Lukes）都敲安打，無人出局、一三壘有人局面，先從面對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）飆K穩住陣腳，柯克（Alejandro Kirk）一壘方向平飛球遭到弗里曼沒收，再K掉瓦休（Daulton Varsho）解危。

山本的失分出現在第3局，面對史布林格投出觸身球，靠小葛雷諾的安打站上三壘，柯克補上高飛犧牲打送回分數。

山本從第4局起上演完全壓制，藍鳥打線無人上壘，連續解決20人次為比賽收尾，最終共用105球完成9局投球，僅被敲4安打、失1分，送出8次三振。

山本在國聯冠軍賽第2戰對釀酒人隊以111球演出9局失1分完投勝，今天在世界大賽對藍鳥又一人搞定9局，不給道奇名產「火牛棚」任何開秀機會。此外，大聯盟前一位在季後賽連兩場以上完投勝，已要追溯到2001年響尾蛇隊席林（Curt Schilling），當年締造連3場完投勝，山本成為近24年來第一人。