MLB／ALCS看到史布林格開轟太嗨 藍鳥傳奇興奮跳來跳去還撞牆

藍鳥隊傳奇球星卡特（Joe Carter）今天擔任世界大賽第2戰開球貴賓，受到爆滿球迷熱烈歡迎，這位65歲退役名將表示，美聯冠軍賽（ALCS）第7戰看到史布林格（George Springer）轟出致勝全壘打時，興奮到不小心撞牆。

史布林格21日對水手隊之戰7局下轟出三分砲，幫助藍鳥暌違32年重返世界大賽，這支關鍵全壘打被喻為隊史第2重要的全壘打，僅次於卡特在1993年世界大賽第6戰揮出再見三分砲，終結對費城人隊系列賽。

After 32 years, Joe Carter gets the Home Run Jacket! #WorldSeries pic.twitter.com/DCCIxC6Tt7 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2025年10月26日

藍鳥在1992、93年完成世界大賽2連霸，今年將尋求隊史第3冠。

美聯冠軍賽第7戰開打時，卡特一個人在家看電視轉播，他說：「看到史布林格開轟，興奮跳來跳去，結果撞到牆，就像重溫整個事情，它是如此重要。」

藍鳥隊傳奇球星卡特擔任世界大賽第2戰開球貴賓，受到爆滿球迷熱烈歡迎。 路透社

卡特因為32年前的勝利全壘打，出席任何活動都會被問到此事，藍鳥官網形容「他已經講過這些故事一百萬次了」；卡特透露，不僅僅是多倫多，而是整個加拿大都在談論藍鳥，這是真正讓自己的生活變得完整，感到溫暖之處。

卡特表示，球迷可以停止討論1992、93年的事了，現在藍鳥球帽已有世界大賽圖案，這是新生代球員的年代。