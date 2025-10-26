MLB／薛則為藍鳥扛G3 教頭形容：踩過地雷、閃過地雷的男人

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塞揚巨投薛則將扛G3先發。 路透社
世界大賽第3戰將在28日轉移道奇球場進行，雙方先發投手亮牌，藍鳥隊推出老將薛則（Max Scherzer），道奇隊交付葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。41歲的薛則，手握3座塞揚，2019年隨國民隊、2023年隨遊騎兵隊奪冠，今年要尋求生涯第3冠。

以鬥志著稱的薛則，美聯冠軍賽在投手丘上演嚴厲斥退自家教頭史奈德（John Schneider）的經典畫面，今天史奈德公布他會扛起第3戰時，也引起媒體好奇，究竟是史奈德告知薛則要投哪場先發，或是薛則告知總仔自己將在哪場先發，史奈德笑說：「好問題，是我告訴他的。」

史奈德爆料，早在美聯冠軍賽第7戰結束當下，薛則就詢問「我們第7戰結束後要做什麼（備戰）」，「我說，Max，我現在正在享用啤酒。」

葛拉斯諾。 路透社
葛拉斯諾。 路透社

「他真的很嚴謹，很想馬上知道自己需要準備什麼。」史奈德表示，「事實是，以他的歷練，就連我也要時常請教他的意見，他是在世界大賽踩過地雷、躲過地雷的男人。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也深知他的個性，「薛則是獨一無二的，他是一位出色的競爭者，你絕對不會想在他出賽時碰觸他、拍他的背。」他說薛則是聰明的選手，很專注、也很認真在備戰準備上，「他會問很多問題，許多提問都是從打者視角出發。」

薛則 道奇 世界大賽

