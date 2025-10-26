聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷確定扛G4先發 道奇教頭回應藍鳥「不需要你」言論：他聽不到
世界大賽熱戰，藍鳥球迷面對大谷翔平齊聲高喊「我們不需要你」，從第1戰第9局一路熱播到第2戰，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）不認為這會對大谷有任何影響；「投手大谷」在這波系列賽的任務也出爐，將扛起第4戰先發任務。
大谷翔平因兩年前冬天媒體的烏龍爆料，意外傷了藍鳥球迷的心，無緣成為藍鳥人，如今以道奇一員在世界大賽遭逢，藍鳥球迷以噓聲伺候他，昨天隨著戰局一面倒，更對他高喊「我們不需要你」，直到今天在他的打席仍聽得到這句話。
羅伯茲賽前也被問到此事，而他認為這對大谷並無任何影響，「我有聽到，但我覺得他專注在打擊上，應該聽不進去，他當然知道這句話的意思，但他當時在打擊，而他不會因為不必要的事情分心。」
羅伯茲表示，大谷知道自己為何被噓，但並不會受到這些事情影響，「他是一個可以控制自己情緒的人，所以這沒有任何影響，他只會專注在自己的工作上。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言