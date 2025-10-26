MLB／大谷確定扛G4先發 道奇教頭回應藍鳥「不需要你」言論：他聽不到

世界大賽熱戰，藍鳥球迷面對大谷翔平齊聲高喊「我們不需要你」，從第1戰第9局一路熱播到第2戰，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）不認為這會對大谷有任何影響；「投手大谷」在這波系列賽的任務也出爐，將扛起第4戰先發任務。

大谷翔平因兩年前冬天媒體的烏龍爆料，意外傷了藍鳥球迷的心，無緣成為藍鳥人，如今以道奇一員在世界大賽遭逢，藍鳥球迷以噓聲伺候他，昨天隨著戰局一面倒，更對他高喊「我們不需要你」，直到今天在他的打席仍聽得到這句話。

羅伯茲賽前也被問到此事，而他認為這對大谷並無任何影響，「我有聽到，但我覺得他專注在打擊上，應該聽不進去，他當然知道這句話的意思，但他當時在打擊，而他不會因為不必要的事情分心。」

羅伯茲表示，大谷知道自己為何被噓，但並不會受到這些事情影響，「他是一個可以控制自己情緒的人，所以這沒有任何影響，他只會專注在自己的工作上。」