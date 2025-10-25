快訊

MLB／「落水狗」藍鳥搶先機！道奇G1輸球後奪冠率掉到37%

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇輸掉世界大賽第一戰後，奪冠率掉到只剩37%。 路透
道奇輸掉世界大賽第一戰後，奪冠率掉到只剩37%。 路透

2025年世界大賽今天點燃戰火，衛冕軍洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。雙方前五局戰成2：2平手，但道奇在第六局牛棚全面失守，單局狂失9分，終場以4：11慘敗。根據歷史數據，首戰落敗的球隊奪冠率僅約37%，道奇的連霸之路一開局就遇到亂流。

道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）在第六局搞成滿壘後後退場，接替的右投希恩（Emmet Sheehan）與左投班達（Anthony Banda）均未能止血，讓藍鳥火力全面爆發，包含巴格（Addison Barger）敲出世界大賽史上第一支代打滿貫砲在內，一口氣灌進9分奠定勝局。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）在Ｘ上指出，過去120屆世界大賽中，首戰獲勝的球隊有76次最終奪冠，換算奪冠率為63%；在外卡制度實施後的30屆世界大賽，更有24次是首戰贏球的隊伍拿下冠軍，意味道奇完成衛冕機率僅剩37%。

若以季後賽7戰4勝制統計，首戰贏球的球隊，過去196次中有127次贏得系列賽，勝率達64.8%；而在「2-3-2」主客場制中，主場球隊首戰獲勝後、贏得系列賽的機率為67.6%。各項數據對道奇都是利空，輸掉首戰都讓他們連霸夢想蒙上陰影

陰影 多倫多 夢想 洛杉磯

