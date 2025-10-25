快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

MLB／大谷錯過滿壘後才開轟 教頭羅伯茲：他會沒事的

中央社／ 多倫多24日綜合外電報導
大谷比賽前段錯過滿壘建功機會，被拉開後才敲出2分砲。 美聯社
大谷比賽前段錯過滿壘建功機會，被拉開後才敲出2分砲。 美聯社

美國職棒日本球星大谷翔平2年前曾在自由球員市場拒絕多倫多藍鳥，他今天來到藍鳥主場進行世界大賽開幕戰，多倫多球迷對效命道奇的他飽以噓聲，大喊「我們不需要你！」

路透社報導，大谷今天最後一次登場打擊時，全場4萬4353名滿座球迷齊聲高呼「我們不需要你！」，最終藍鳥以11比4擊敗洛杉磯道奇拿下世界大賽首勝。

藍鳥自1993年後就沒有拿過世界大賽冠軍，加入道奇的大谷也不是首次聽到敵隊球迷喝倒采，不過他今天在賽前球員介紹中，藍鳥球迷給他的噓聲大概是所有道奇球員中最多的。

當大谷作為道奇先發打者在第1局揮棒落空吃下三振時，主場球迷爆出熱烈歡呼。

大谷第2局在道奇滿壘情況下第2次上陣，但藍鳥先發投手耶薩維奇（Trey Yesavage）迫使他打出一記滾地球出局。

大谷今天4打數唯一安打出現在第7局，當時他擊出右外野2分全壘打，不過藍鳥早已將比數大幅拉開，道奇想在首戰翻盤幾乎是沒有機會。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷「「這記全壘打很棒。希望他能在此基礎更進一步。」

羅伯茲也說，「當然，你會喜歡他在滿壘時有所表現，耶薩維奇那顆低指叉球很漂亮。」「不過，大谷會沒事的。」

2023年12月與道奇簽下價值7億美元的10年合約之前，大谷曾與藍鳥球團會面。這引發人們對大谷將與藍鳥簽約的猜測，有些報導甚至稱他正搭機前往多倫多。

大谷隨後加入道奇並在去年贏得世界大賽冠軍，今年國家聯盟冠軍賽的關鍵戰役中，他更有著幾乎是大聯盟史上最精彩的季後賽單場表現。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）談到觀眾對大谷的反應時說，「我很高興他的全壘打是在我們稍有餘裕時擊出，我也很高興看到球迷對我們的球隊充滿熱情。」

藍鳥 世界大賽

延伸閱讀

MLB／賽前介紹先獲藍鳥球迷噓聲 大谷翔平天真燦笑飛奔出場

MLB／戶外打擊狂敲14轟嚇到記者 大谷翔平：調整內容是秘密

MLB／藍鳥教頭討「還我球帽」 大谷翔平：才不要呢

MLB／傳奇雙棲球星盛讚大谷翔平封神戰：不能直接給他MVP？

相關新聞

MLB／大谷兩分砲只夠當小水槍 藍鳥海灌11分打爆道奇先搶首勝

藍鳥、道奇隊在世界大賽過招，第一場劇情就出乎外界意料，大谷翔平7局上的兩分砲，在這場比賽只能當小水槍，藍鳥第6局狠狠灌進...

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

大谷翔平生涯在世界大賽的第一轟，今天誕生在多倫多羅傑斯中心，第7局的兩分砲送向右外野全壘打牆外，一位26歲當地球迷接到這...

MLB／多倫多高喊「不需要大谷」 藍鳥教頭慶幸他的兩分砲來得晚了

藍鳥隊前兩年前爭取大谷翔平失利，今天在世界大賽第1戰第9局11：4領先之際，藍鳥球迷在大谷的打席高喊「我們不需要你」，藍...

MLB／道奇班達挨2轟強調牛棚信心不減 「這是7戰4勝的比賽！」

國聯晉級路上一路順風的道奇隊，今天在世界大賽首戰踢到鐵板，以4：11遭到藍鳥隊擊潰，6局下被灌進9分大局，挨兩轟的投手班...

MLB／大谷錯過滿壘後才開轟 教頭羅伯茲：他會沒事的

美國職棒日本球星大谷翔平2年前曾在自由球員市場拒絕多倫多藍鳥，他今天來到藍鳥主場進行世界大賽開幕戰，多倫多球迷對效命道奇...

MLB／道奇26人名單異動 維西亞缺陣、史考特健康因素被割愛

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，後援投手維西亞（Alex Vesia）因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。