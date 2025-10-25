MLB／大谷錯過滿壘後才開轟 教頭羅伯茲：他會沒事的

美國職棒日本球星大谷翔平2年前曾在自由球員市場拒絕多倫多藍鳥，他今天來到藍鳥主場進行世界大賽開幕戰，多倫多球迷對效命道奇的他飽以噓聲，大喊「我們不需要你！」

路透社報導，大谷今天最後一次登場打擊時，全場4萬4353名滿座球迷齊聲高呼「我們不需要你！」，最終藍鳥以11比4擊敗洛杉磯道奇拿下世界大賽首勝。

藍鳥自1993年後就沒有拿過世界大賽冠軍，加入道奇的大谷也不是首次聽到敵隊球迷喝倒采，不過他今天在賽前球員介紹中，藍鳥球迷給他的噓聲大概是所有道奇球員中最多的。

當大谷作為道奇先發打者在第1局揮棒落空吃下三振時，主場球迷爆出熱烈歡呼。

大谷第2局在道奇滿壘情況下第2次上陣，但藍鳥先發投手耶薩維奇（Trey Yesavage）迫使他打出一記滾地球出局。

大谷今天4打數唯一安打出現在第7局，當時他擊出右外野2分全壘打，不過藍鳥早已將比數大幅拉開，道奇想在首戰翻盤幾乎是沒有機會。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷「「這記全壘打很棒。希望他能在此基礎更進一步。」

Shohei Ohtani hits his first career #WorldSeries home run! pic.twitter.com/hN5AYC2vlc — MLB (@MLB) 2025年10月25日

羅伯茲也說，「當然，你會喜歡他在滿壘時有所表現，耶薩維奇那顆低指叉球很漂亮。」「不過，大谷會沒事的。」

2023年12月與道奇簽下價值7億美元的10年合約之前，大谷曾與藍鳥球團會面。這引發人們對大谷將與藍鳥簽約的猜測，有些報導甚至稱他正搭機前往多倫多。

大谷隨後加入道奇並在去年贏得世界大賽冠軍，今年國家聯盟冠軍賽的關鍵戰役中，他更有著幾乎是大聯盟史上最精彩的季後賽單場表現。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）談到觀眾對大谷的反應時說，「我很高興他的全壘打是在我們稍有餘裕時擊出，我也很高興看到球迷對我們的球隊充滿熱情。」