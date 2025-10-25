聽新聞
MLB／道奇班達挨2轟強調牛棚信心不減 「這是7戰4勝的比賽！」
國聯晉級路上一路順風的道奇隊，今天在世界大賽首戰踢到鐵板，以4：11遭到藍鳥隊擊潰，6局下被灌進9分大局，挨兩轟的投手班達（Anthony Banda）不認為這會影響牛棚信心，他強調這是7戰4勝制的系列賽，團隊會火速將這一戰忘掉，為明天的比賽做好準備。
兩隊前5局打完2：2平手，道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）第6局面對3位打者都沒解決，將滿壘局面交給希恩（Emmet Sheehan），克萊門特（Ernie Clement）先敲超前安打，路克斯（Nathan Lukes）保送、希曼尼茲（Andrés Giménez）安打再各帶有1分打點，史奈爾留下的跑者全數跑回分數，最終先發5局失5分。
希恩好不容易拿到第1個出局數，道奇換上班達接手投球，一登板面對代打巴格（Addison Barger），就被掃出滿貫砲，這一轟締造世界大賽史上首支代打滿貫砲，後續柯克（Alejandro Kirk）再炸兩分全壘打，藍鳥單局打了12人次、灌進9分大局，擴大為11：2領先。
班達帳面上是0.2局失3分，所挨的兩發全壘打讓戰局幾乎就此底定，他檢討此役問題在於投球並未執行到位，投了一顆高起來的滑球，正好就落在他的揮棒軌跡上，糟糕的一球，被他掌握住了，也讓我付出了代價。」
班達坦言，今天是糟糕的一晚，但這並未影響牛棚信心，「我不覺得有任何影響，這是7戰4勝制的系列賽，這是棒球，任何事情都有可能發生，你不可能永遠不敗，能做的就是快速拋開這場失利，為明天的比賽做好準備，當叫到我的名字，就是準備好上場、執行好我的投球。」
