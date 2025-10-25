MLB／多倫多高喊「不需要大谷」 藍鳥教頭慶幸他的兩分砲來得晚了

藍鳥隊前兩年前爭取大谷翔平失利，今天在世界大賽第1戰第9局11：4領先之際，藍鳥球迷在大谷的打席高喊「我們不需要你」，藍鳥教頭史奈德（John Schneider）感受到當地球迷的熱情，但他說自己當下只是專注著怎樣快點抓下第3個出局數，也慶幸大谷第7局敲出兩分砲時，藍鳥已經拉開分差。

此役戰線分水嶺出現在6局下，藍鳥暴打12人次、砲轟9分大局，而大谷7局上從右投費雪（Braydon Fisher）手中敲出兩分砲，也是他生涯在世界大賽的第1轟，但只夠將落後差距從2：11追近到4：11，也是雙方最終比分。

大谷9局上差點被牽制出局。 路透

9局上的現場氛圍引起討論，兩出局後輪到大谷打席，藍鳥球迷高喊「我們不需要你」的聲浪中，大谷選到保送上壘，躲過左投勞爾（Eric Lauer）的牽制驚險回壘，藍鳥提出挑戰仍維持原判，但道奇的攻勢仍結束在貝茲（Mookie Betts）的再見三振。

「我那時只是想著快點拿到第3個出局數，」賽後被問到藍鳥球迷的「我們不需要你」喊聲，史奈德表示，「我很喜歡我們的球迷充滿活力，以各種方式表達他們的支持，對球隊充滿熱情。」他也説很難談論大谷，因為他是位特別的選手，「我開心的是，當他敲出全壘打時，我們還有一點安全距離。」