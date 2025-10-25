MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

大谷翔平生涯在世界大賽的第一轟，今天誕生在多倫多羅傑斯中心，第7局的兩分砲送向右外野全壘打牆外，一位26歲當地球迷接到這球，被問到是否有將敵隊全壘打球丟回場內的想法，他笑答：「絕對不會發生。」

道奇隊今天以4：11不敵藍鳥隊，在世界大賽首戰輸球收場，大谷4打數敲出1安打，另有1次保送上壘，第7局從右投費雪（Braydon Fisher）手中敲出兩分砲，道奇從2：11追近到4：11，大谷生涯首度在世界大賽開轟，繞壘全程卻笑不出來。

這球由一位26歲男性球迷接到，雖穿著藍鳥球衣，但他說自己也很欣賞大谷，「我認為他是史上最強的球員，但他很謙虛也很誠懇，我真的很喜歡也很尊敬大谷，很開心可以接到這球。」

大谷因兩年前也將藍鳥列入候選最終卻未加盟，且一連串插曲讓藍鳥球迷一度以為即將得手這位超級球星，為這波系列賽添意外材火，這位幸運球迷也被問到此事，倒是一點都不在意，「他選擇了道奇，代表在洛杉磯的生活很棒，如果是我，也會想要住在洛杉磯，所以我不覺得怎樣。」他說大谷在多倫多依然有著高人氣，就連他自己也是提前到球場，就是為了看大谷熱身，對其他球員沒有太大興趣。

至於打算如何處理這顆全壘打牆？他表示：「我會留作紀念。」他說自己沒有出售想法，「大谷是世代難逢的選手，我無法想像賣掉這種選手的紀念球。」