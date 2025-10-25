MLB／大谷兩分砲只夠當小水槍 藍鳥海灌11分打爆道奇先搶首勝

藍鳥、道奇隊在世界大賽過招，第一場劇情就出乎外界意料，大谷翔平7局上的兩分砲，在這場比賽只能當小水槍，藍鳥第6局狠狠灌進9分大局，終場以11：4贏球，藍鳥先奪首勝，也是相隔1萬1689天再於世界大賽取得勝利。

藍鳥先發投手耶薩維奇（Trey Yesavage）投4局失2分，在第2、3局各失1分，道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）前3局都面臨危機全身而退，第4局遭瓦休（Daulton Varsho）敲兩分砲，兩隊形成2：2平手。

勝負分水嶺出現在6局下，史奈爾面對3位打者都沒解決，出現2次四死球保送、被敲1安打，將滿壘局面交給希恩（Emmet Sheehan），克萊門特（Ernie Clement）先敲超前安打，路克斯（Nathan Lukes）保送、希曼尼茲（Andrés Giménez）安打再各帶有1分打點，史奈爾留下的跑者全數跑回分數，最終先發5局失5分。

希恩好不容易拿到第1個出局數，道奇換上班達（Anthony Banda）接手投球，一登板面對代打巴格（Addison Barger），就被掃出滿貫砲，這一轟締造世界大賽史上首支代打滿貫砲，後續柯克（Alejandro Kirk）再炸兩分全壘打，藍鳥單局打了12人次、灌進9分大局，擴大為11：2領先。

大谷世界大賽首轟來了，但大幅落後下只是杯水車薪。 路透

大谷4打數敲出1安打、吞下2K，面對耶薩維奇，首打席遭到三振，第二打席為一壘方向滾地球出局；藍鳥第5局推出左投弗勒哈蒂（Mason Fluharty），大谷再度吞K，直到第7局從右投費雪（Braydon Fisher）手中敲出兩分砲，道奇從2：11追近到4：11，大谷生涯首度在世界大賽開轟，繞壘全程卻笑不出來。

大谷在第9局、兩出局後選到保送，躲過左投勞爾（Eric Lauer）的牽制驚險回壘，藍鳥提出挑戰仍維持原判，但道奇的攻勢仍結束在貝茲（Mookie Betts）的再見三振。

藍鳥過去在1992、93年殺進世界大賽皆奪冠，今年相隔32年再闖世界大賽，以勝利開局，繼1993年10月23日（美國時間）、該年第6戰後，相隔破萬個日子再度體會世界大賽贏球滋味。