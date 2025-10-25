MLB／大谷兩分砲笑不出來 世界大賽首度開轟加入松井秀喜行列

道奇隊在世界大賽第一戰遭遇苦戰，大谷翔平在7局上敲出兩分砲，生涯首度在世界大賽開轟，卻沒有一絲一毫喜悅，因為道奇仍處於4：11的海量落後。

面對藍鳥隊先發投手耶薩維奇（Trey Yesavage），大谷首打席遭到三振，第二打席為一壘方向滾地球出局；藍鳥第5局推出左投弗勒哈蒂（Mason Fluharty），大谷再度吞K。

藍鳥在6局下灌進9分大局，擴大為11：2領先，大谷在他的第4打席面對右投費雪（Braydon Fisher），在一壘有人時掃出右外野全壘打牆外，繞壘全程沒有笑臉。

大谷去年世界大賽5場0轟，這一轟才是他首度在世界大賽開砲，加入松井秀喜的行列，成為史上第二位在世界大賽開轟的日本人。

