快訊

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

MLB／是真的！藍鳥對道奇灌9分大局 巴格敲史上首支代打滿貫砲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥單局攻下9分大局，重傷害來自代打的巴格（Addison Barger）炸裂滿貫砲，成為世界大賽史上第一支代打滿貫砲。 美聯社
藍鳥單局攻下9分大局，重傷害來自代打的巴格（Addison Barger）炸裂滿貫砲，成為世界大賽史上第一支代打滿貫砲。 美聯社

世界大賽今天正式點燃戰火，藍鳥隊乘著「Want It All」的氣勢出擊，第6局打了12人次灌進9分大局，重傷害來自25歲的巴格（Addison Barger）炸裂滿貫砲，成為世界大賽史上第一支代打滿貫砲。

道奇隊此役先取得2：0領先，局勢發展卻不像國聯戰場晉級路上一帆風順，藍鳥用全壘打戰術擊潰道奇。

道奇由史奈爾（Blake Snell）先發，藍鳥前3局都有攻勢卻都空手而歸，包括首局中「滿壘計」，直到第4局用全壘打突破封鎖，柯克（Alejandro Kirk）先敲安，瓦休（Daulton Varsho）補上追平兩分砲。

2：2平手局面，道奇在6局下出現巨大危機，史奈爾面對3位打者都沒解決，先保送比切特（Bo Bichette），柯克續敲安打，再對瓦休投出觸身球，將無人出局、滿壘局面交給希恩（Emmet Sheehan），克萊門特（Ernie Clement）敲出超前安打，路克斯（Nathan Lukes）保送、希曼尼茲（Andrés Giménez）安打再各帶有1分打點，史奈爾最終留下5局失5分。

希恩好不容易面對史布林格（George Springer）拿到第1個出局數，道奇換上班達（Anthony Banda）接手投球，一登板面對代打巴格，就被掃出滿貫砲，後續小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲安，柯克再補上一發兩分砲。

道奇 史奈爾 藍鳥

延伸閱讀

MLB／亂入山本由伸訪問 史奈爾開心高喊「我愛你」

道奇季前計畫終於兌現！五大王牌完全體同步主宰季後賽

MLB／史奈爾繳史上首見數據 道奇主帥談換投：朗希最近投得好

MLB／道奇前兩戰推史奈爾、山本 羅伯茲：大谷延後登板無關打擊低潮

相關新聞

MLB／是真的！藍鳥對道奇灌9分大局 巴格敲史上首支代打滿貫砲

世界大賽今天正式點燃戰火，藍鳥隊乘著「Want It All」的氣勢出擊，第6局打了12人次灌進9分大局，重傷害來自25...

MLB／大谷翔平兩分砲笑不出來 世界大賽首度開轟加入松井秀喜行列

道奇隊在世界大賽第一戰遭遇苦戰，大谷翔平在7局上敲出兩分砲，生涯首度在世界大賽開轟，卻沒有一絲一毫喜悅，因為道奇仍處於4...

MLB／大谷與太太追劇「河谷鎮」 女兒出生+爭冠=特別的一年

大谷翔平成為父親的這一年，再度與道奇隊一起廝殺挺進世界大賽，也讓他說這是特別的一年，他在大賽前接受轉播單位FOX訪問時喊...

MLB／賽前介紹先獲藍鳥球迷噓聲 大谷翔平天真燦笑飛奔出場

世界大賽今天正式點燃戰火，上演史上首次道奇、藍鳥隊爭霸，大谷翔平前年冬天無意之間傷了多倫多人的心，如今在世界大賽遭逢，今...

MLB／道奇再贏4場就徹底毀掉棒球？教頭喊冤：我開玩笑的

「希望我不是個毀掉棒球的壞人！」道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）笑說。在國聯冠軍G4賽後慶祝時說，「開季之前，他們都說道奇正在摧毀棒球，那我們就再拿4勝，徹底毀掉棒球吧！」這個說法一時之

MLB／川普喊停貿易談判 加拿大人寄望藍鳥贏世界大賽

美國總統川普昨天突然取消與加拿大的貿易談判，加拿大民眾希望在經濟陰影籠罩之際，能在今天藉著多倫多藍鳥主場迎戰洛杉磯道奇展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。