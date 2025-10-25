MLB／是真的！藍鳥對道奇灌9分大局 巴格敲史上首支代打滿貫砲

世界大賽今天正式點燃戰火，藍鳥隊乘著「Want It All」的氣勢出擊，第6局打了12人次灌進9分大局，重傷害來自25歲的巴格（Addison Barger）炸裂滿貫砲，成為世界大賽史上第一支代打滿貫砲。

道奇隊此役先取得2：0領先，局勢發展卻不像國聯戰場晉級路上一帆風順，藍鳥用全壘打戰術擊潰道奇。

道奇由史奈爾（Blake Snell）先發，藍鳥前3局都有攻勢卻都空手而歸，包括首局中「滿壘計」，直到第4局用全壘打突破封鎖，柯克（Alejandro Kirk）先敲安，瓦休（Daulton Varsho）補上追平兩分砲。

2：2平手局面，道奇在6局下出現巨大危機，史奈爾面對3位打者都沒解決，先保送比切特（Bo Bichette），柯克續敲安打，再對瓦休投出觸身球，將無人出局、滿壘局面交給希恩（Emmet Sheehan），克萊門特（Ernie Clement）敲出超前安打，路克斯（Nathan Lukes）保送、希曼尼茲（Andrés Giménez）安打再各帶有1分打點，史奈爾最終留下5局失5分。

希恩好不容易面對史布林格（George Springer）拿到第1個出局數，道奇換上班達（Anthony Banda）接手投球，一登板面對代打巴格，就被掃出滿貫砲，後續小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲安，柯克再補上一發兩分砲。

