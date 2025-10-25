MLB／川普喊停貿易談判 加拿大人寄望藍鳥贏世界大賽

快訊

中央社／ 多倫多24日綜合外電報導
加拿大球迷寄望藍鳥能奪冠。 法新社
加拿大球迷寄望藍鳥能奪冠。 法新社

美國總統川普昨天突然取消與加拿大的貿易談判，加拿大民眾希望在經濟陰影籠罩之際，能在今天藉著多倫多藍鳥主場迎戰洛杉磯道奇展開MLB世界大賽時刻找回一點歡樂。

路透社報導，藍鳥是美國職棒大聯盟MLB中唯一的加拿大球隊，今年成功闖進世界大賽，為數以百萬計感到心力交瘁的加拿大人帶來希望，他們因與隔壁老盟友美國多月來的政治鬥爭而受挫。

藍鳥終身球迷克勞福（Kirsty Crawford）表示：「他們無疑是加拿大的隊伍…真是太神奇了。我辦公室裡有些同事一輩子沒看過棒球比賽，現在卻都在看比賽。」

加拿大人數十年前就將藍鳥視為全國榮譽象徵，而不僅僅是多倫多的球隊。藍鳥1976年創隊時，隊徽上有一片小楓葉。1996年，也就是球隊連續兩年奪冠後的第3年，楓葉圖案大幅放大。在那之後楓葉曾被移除又再出現，如今則成為標誌性元素。

藍鳥超級粉絲松淵（Marcie Matsubuchi）說：「沒有什麼能阻擋我們贏下世界大賽，因此，不管川普怎麼說都無所謂。他們就好好待在南邊吧。我們是加拿大人。我們生活不同，思考也不一樣，我們正向思考。這才是我們能成功的原因。」

連旅外的加拿大人也同樣密切關注賽事。諾瑞（Jenn Norrie）表示，她會在阿姆斯特丹熬夜收看今天的比賽。

