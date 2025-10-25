MLB／大谷翔平與太太追劇「河谷鎮」 女兒出生+道奇爭冠=特別的一年

大谷翔平成為父親的這一年，再度與道奇隊一起廝殺挺進世界大賽，也讓他說這是特別的一年，他在大賽前接受轉播單位FOX訪問時喊話：「要連拿兩冠是難上加難的事，我們會共同努力，一起實現這個目標。」

世界大賽今天點燃戰火，FOX在賽前播出大谷的訪問內容，揭露不為人知的私下趣事，像是提到他和妻子真美子一起追劇，最近看的是青少年懸疑美劇「河谷鎮（Riverdale）」，讓許多球迷直呼意外。

他也提到，女兒的出生，讓今年成為充滿意義的一年，「我認為這是非常特別的一年，不論是以我個人或團隊來說，我的女兒出生，而道奇也在這年再次參加世界大賽。」

他表示，去年的自己，期盼取得好成績，以道奇的一分子獲得認可，「今年我已是球隊的一員、以冠軍之姿面對比賽，我認為這是和去年完全不同的戰鬥，心情有點興奮也有點緊張，拿到一次世界大賽冠軍很難，要連兩年奪冠更是難上加難，這會是一段艱難的旅程，我們會共同努力實現這個目標。」

記者也問到他在國聯冠軍賽第4戰6局10K無失分、3響砲的驚人表現，當被問到這是否為生涯最棒一戰，大谷雖回答「是」，卻也進一步說出更大野心，「但回想起來，更多的想法是真希望自己可以投完7局或是全場，是不是會更好呢？」