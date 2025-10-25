MLB／大谷翔平與太太追劇「河谷鎮」 女兒出生+道奇爭冠=特別的一年

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平成為父親的這一年，再度與道奇隊一起廝殺挺進世界大賽，也讓他說這是特別的一年，他在大賽前接受轉播單位FOX訪問時喊話：「要連拿兩冠是難上加難的事，我們會共同努力，一起實現這個目標。」

世界大賽今天點燃戰火，FOX在賽前播出大谷的訪問內容，揭露不為人知的私下趣事，像是提到他和妻子真美子一起追劇，最近看的是青少年懸疑美劇「河谷鎮（Riverdale）」，讓許多球迷直呼意外。

他也提到，女兒的出生，讓今年成為充滿意義的一年，「我認為這是非常特別的一年，不論是以我個人或團隊來說，我的女兒出生，而道奇也在這年再次參加世界大賽。」

他表示，去年的自己，期盼取得好成績，以道奇的一分子獲得認可，「今年我已是球隊的一員、以冠軍之姿面對比賽，我認為這是和去年完全不同的戰鬥，心情有點興奮也有點緊張，拿到一次世界大賽冠軍很難，要連兩年奪冠更是難上加難，這會是一段艱難的旅程，我們會共同努力實現這個目標。」

記者也問到他在國聯冠軍賽第4戰6局10K無失分、3響砲的驚人表現，當被問到這是否為生涯最棒一戰，大谷雖回答「是」，卻也進一步說出更大野心，「但回想起來，更多的想法是真希望自己可以投完7局或是全場，是不是會更好呢？」

世界大賽 道奇 大谷翔平

相關新聞

MLB／道奇再贏4場就徹底毀掉棒球？教頭喊冤：我開玩笑的

「希望我不是個毀掉棒球的壞人！」道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）笑說。在國聯冠軍G4賽後慶祝時說，「開季之前，他們都說道奇正在摧毀棒球，那我們就再拿4勝，徹底毀掉棒球吧！」這個說法一時之

MLB／世界大賽最後一舞！道奇名單有克蕭 教頭：不會被情感左右

即將於球季結束後高掛球鞋的道奇隊塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），確定將被列入道奇世界大賽球員名單，這也將是他職業生涯最後一個系列賽，克蕭也在近期受訪時透露，自己決定退休關鍵原因。

MLB／藍鳥大物新秀扛G1先發 要盡可能限制大谷翔平

多倫多藍鳥在世界大賽首戰將推出新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，迎戰道奇隊賽揚左投史奈爾（Blake Snell），他將成為世界大賽史上第二年輕的首戰先發投手，僅次於1947年道奇隊

MLB／是不是討厭我才丟這麼快？皇家打者當記者找大谷求解

皇家隊打者帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）藏在心中的疑惑今天終於有機會說出口，他以記者身分質問大谷翔平...

MLB／賽前介紹先獲藍鳥球迷噓聲 大谷翔平天真燦笑飛奔出場

世界大賽今天正式點燃戰火，上演史上首次道奇、藍鳥隊爭霸，大谷翔平前年冬天無意之間傷了多倫多人的心，如今在世界大賽遭逢，今...

