MLB／賽前介紹先獲藍鳥球迷噓聲 大谷翔平天真燦笑飛奔出場
世界大賽今天正式點燃戰火，上演史上首次道奇、藍鳥隊爭霸，大谷翔平前年冬天無意之間傷了多倫多人的心，如今在世界大賽遭逢，今天賽前介紹選手時，一念到大谷翔平的名字就是噓聲以待，而大谷一臉天真露出燦笑。
大谷翔平當年在自由市場上架，藍鳥也是候選球隊之一，由於種種烏龍爆料交織的巧合之下，一度誤傳藍鳥即將勝出，但最終結局仍是大谷落腳道奇，多倫多球迷失望收場，這也成了今年世界大賽最大的話題。
今天系列賽首戰在多倫多羅傑斯中心開打，道奇陣營包括大谷翔平、總教練羅伯茲（Dave Roberts）、貝茲（Mookie Betts）等人被介紹出場時，現場球迷都是爆出噓聲，雙親來自加拿大、曾為加拿大打經典賽的弗里曼（Freddie Freeman），則是歡呼生夾雜些許噓聲，受到最熱烈歡迎的是曾在藍鳥效力6季的赫南德茲（Teoscar Hernández）。
