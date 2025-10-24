桌球／林昀儒WTT球星挑戰賽趕場 單打退日本新星晉16強
在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣「國民金孫」林昀儒在結束混雙賽事後，立刻轉往單打賽場，並在次輪以3比1擊敗日本新星吉山僚一，順利勇闖男單16強。
世界排名第11的台灣一哥林昀儒，這次世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽選擇雙線出擊，其中單打名列第3種子，在首輪輪空的情況下，林昀儒直接晉級男單次輪，而今天則與世界排名73名、年僅21歲的日本新星吉山僚一正面交鋒。
與鄭怡靜確定攜手闖進混雙4強後，林昀儒短暫休息，立刻轉往單打賽場備戰，雖然在首局開打後幾乎都能手握領先優勢，甚至率先逼出3個局點，沒想到林昀儒不僅未能兌現，甚至被對手拚成10比10的Deuce（丟士），在後段連丟5分情況下，以10比12讓出。
未受影響的林昀儒在第2局狀態回穩，再度逼出局點，就算又遭到對手化解掉3個、被追到僅剩1分差，經過暫停後，林昀儒展現連續正拍攻勢，迫使吉山僚一回擊出界，並以11比9扳平戰局。
第3局林昀儒險些浪費開局5比0的領先，接著三度被對手追平比分，所幸在關鍵時刻凌厲正拍攻勢再度奏效，林昀儒連得2分以11比9搶下聽牌優勢，加上克服第4局一開始的落後劣勢，林昀儒後段更連得5分，一鼓作氣以11比8拿下勝利，順利晉級男單16強。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言