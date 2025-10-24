快訊

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 林昀儒鄭怡靜闖混雙4強

中央社／ 台北24日電
混雙林昀儒(左)和鄭怡靜。WTT官網資料照
混雙林昀儒(左)和鄭怡靜。WTT官網資料照

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒鄭怡靜今天在8強戰，以11比5、3比11、13比11、11比9擊敗日本宇田幸矢、韓國申裕斌，順利挺進4強。

「國民金孫」林昀儒這次在倫敦球星挑戰賽「雙線出擊」，其中混雙與重返世界桌球職業大聯盟（WTT）賽場的「台灣一姐」鄭怡靜攜手，兩人在首輪擊敗「新加坡組合」馮耀恩、曾尖後，今天在8強戰面對宇田幸矢、申裕斌這對日韓聯軍，尋求躋身4強之列。

首局開打後，林昀儒、鄭怡靜數度展現強勢進攻，收到不錯的效果，不僅一開始就手握5比1領先，更靠著林昀儒連續的正拍進攻，順利以11比5先馳得點，沒想到「林鄭配」次局未能延續氣勢，尤其無法有效限制對手進攻，導致以3比11讓出，遭到扳平戰局。

不過，林昀儒、鄭怡靜並未受到影響，第3局在關鍵時刻製造對手回擊出界、化解掉1個局點後，林昀儒的招牌擰球搭配正拍進攻，幫助台灣組合以13比11取得聽牌優勢。

接著，林昀儒、鄭怡靜在第4局克服落後劣勢，中段連得4分逆轉比分，之後一路保持領先，就算遭到化解2個賽末點、被追到僅剩1分差，林昀儒隨即打出落點絕佳的1球，終場「林鄭配」攜手以11比9拿到4強門票，下一戰將挑戰頭號種子的「日本組合」松島輝空、張本美和。

林昀儒 鄭怡靜 黃金混雙

延伸閱讀

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 鄭怡靜傷癒攜林昀儒晉混雙8強

桌球／馮翊新、林昀儒接連落馬 台灣男單無緣16強

桌球／林昀儒爆冷負宇田幸矢 WTT中國大滿貫賽止步32強

桌球／WTT中國大滿貫賽 林昀儒首輪輕鬆打晉32強

相關新聞

MLB／道奇再贏4場就徹底毀掉棒球？教頭喊冤：我開玩笑的

「希望我不是個毀掉棒球的壞人！」道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）笑說。在國聯冠軍G4賽後慶祝時說，「開季之前，他們都說道奇正在摧毀棒球，那我們就再拿4勝，徹底毀掉棒球吧！」這個說法一時之

MLB／如何封鎖大谷？前美聯打擊王藍鳥教練：已有秘密策略

多倫多藍鳥睽違32年再度闖進世界大賽，將交手洛杉磯道奇，藍鳥隊板凳教練馬丁利（Don Mattingly）受訪時表示，如何壓制大谷翔平將是系列賽勝負關鍵，他更進一步說明：「已準備幾套秘密配球策略。」

MLB／世界大賽最後一舞！道奇名單有克蕭 教頭：不會被情感左右

即將於球季結束後高掛球鞋的道奇隊塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），確定將被列入道奇世界大賽球員名單，這也將是他職業生涯最後一個系列賽，克蕭也在近期受訪時透露，自己決定退休關鍵原因。

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 林昀儒鄭怡靜闖混雙4強

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天在8強戰，以11比5、3比11、13比11、11比9擊敗...

MLB／棒球素人當上山本由伸翻譯 幸運內褲象徵兩人情誼

「洛杉磯時報」報導，道奇日籍強投山本由伸的翻譯園田芳大，原非出身棒球界，上任第2天就想辭職，但2年下來，已成為山本重要的...

MLB／藍鳥大物新秀扛G1先發 要盡可能限制大谷翔平

多倫多藍鳥在世界大賽首戰將推出新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，迎戰道奇隊賽揚左投史奈爾（Blake Snell），他將成為世界大賽史上第二年輕的首戰先發投手，僅次於1947年道奇隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。