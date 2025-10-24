MLB／道奇再贏4場就徹底毀掉棒球？教頭喊冤：我開玩笑的

「希望我不是個毀掉棒球的壞人！」道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）笑說。在國聯冠軍G4賽後慶祝時說，「開季之前，他們都說道奇正在摧毀棒球，那我們就再拿4勝，徹底毀掉棒球吧！」這個說法一時之間在網路延燒，但他於今天世界大賽賽前記者會做出解釋，只是想對那些說道奇花大錢而毀掉棒球的人開個玩笑，但我不這麼認為。

Dave Roberts says he wants four more wins so the Dodgers can "really ruin baseball." 🥶 pic.twitter.com/8Dgs3qkSew — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) October 18, 2025

Dave Roberts' answer when asked if he feels like a villain after saying the Dodgers should really ruin baseball:



"I don't feel like I'm the villain. I was just poking fun at some people that said the Dodgers were ruining baseball. Clearly, I don't believe that." — Matthew Moreno (@Matthew__Moreno) October 23, 2025

羅伯玆在世界大賽賽前記者會中，回應了自己先前說要毀掉棒球的言論，並對遭比喻為棒球界壞人感到訝異，他沒有想到慶祝國聯勝出的一句發洩心中激情話語會變被炎上，有人力挺，但也有人不以為然。

球員弗里曼則說到：「拿下一座冠軍已經很困難，而現在我們正朝著連霸邁進，更已有球迷開始討論建立王朝了，說明球團做了正確的事。」

「我們不能把對手當作難以擊敗的巨人。」藍鳥總教練史奈德（John Schneider）樂觀回應，他說：「道奇是支強隊，我們如何針對他們的弱點做進攻，將會影響系列賽的勝負。」

道奇隊是自2009年費城人之後，再度闖進世界大賽的衛冕軍，而上一次完成連霸的球隊更追朔至1998年－2000年三連霸的洋基隊。此外自1985年以來，出現過四次「打滿七戰的球隊」交手「橫掃晉級的球隊」，四次都由打滿七戰的球隊獲勝，顯現歷史數據並非完全站在道奇這邊。