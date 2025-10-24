快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇再贏4場就徹底毀掉棒球？教頭喊冤：我開玩笑的

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊總教練羅伯玆。 美聯社
道奇隊總教練羅伯玆。 美聯社

「希望我不是個毀掉棒球的壞人！」道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）笑說。在國聯冠軍G4賽後慶祝時說，「開季之前，他們都說道奇正在摧毀棒球，那我們就再拿4勝，徹底毀掉棒球吧！」這個說法一時之間在網路延燒，但他於今天世界大賽賽前記者會做出解釋，只是想對那些說道奇花大錢而毀掉棒球的人開個玩笑，但我不這麼認為。

羅伯玆在世界大賽賽前記者會中，回應了自己先前說要毀掉棒球的言論，並對遭比喻為棒球界壞人感到訝異，他沒有想到慶祝國聯勝出的一句發洩心中激情話語會變被炎上，有人力挺，但也有人不以為然。

球員弗里曼則說到：「拿下一座冠軍已經很困難，而現在我們正朝著連霸邁進，更已有球迷開始討論建立王朝了，說明球團做了正確的事。」

「我們不能把對手當作難以擊敗的巨人。」藍鳥總教練史奈德（John Schneider）樂觀回應，他說：「道奇是支強隊，我們如何針對他們的弱點做進攻，將會影響系列賽的勝負。」

道奇隊是自2009年費城人之後，再度闖進世界大賽的衛冕軍，而上一次完成連霸的球隊更追朔至1998年－2000年三連霸的洋基隊。此外自1985年以來，出現過四次「打滿七戰的球隊」交手「橫掃晉級的球隊」，四次都由打滿七戰的球隊獲勝，顯現歷史數據並非完全站在道奇這邊。

MLB 道奇 羅伯茲 世界大賽 棒球

相關新聞

MLB／道奇再贏4場就徹底毀掉棒球？教頭喊冤：我開玩笑的

「希望我不是個毀掉棒球的壞人！」道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）笑說。在國聯冠軍G4賽後慶祝時說，「開季之前，他們都說道奇正在摧毀棒球，那我們就再拿4勝，徹底毀掉棒球吧！」這個說法一時之

MLB／如何封鎖大谷？前美聯打擊王藍鳥教練：已有秘密策略

多倫多藍鳥睽違32年再度闖進世界大賽，將交手洛杉磯道奇，藍鳥隊板凳教練馬丁利（Don Mattingly）受訪時表示，如何壓制大谷翔平將是系列賽勝負關鍵，他更進一步說明：「已準備幾套秘密配球策略。」

MLB／世界大賽最後一舞！道奇名單有克蕭 教頭：不會被情感左右

即將於球季結束後高掛球鞋的道奇隊塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），確定將被列入道奇世界大賽球員名單，這也將是他職業生涯最後一個系列賽，克蕭也在近期受訪時透露，自己決定退休關鍵原因。

MLB／棒球素人當上山本由伸翻譯 幸運內褲象徵兩人情誼

「洛杉磯時報」報導，道奇日籍強投山本由伸的翻譯園田芳大，原非出身棒球界，上任第2天就想辭職，但2年下來，已成為山本重要的...

MLB／藍鳥大物新秀扛G1先發 要盡可能限制大谷翔平

多倫多藍鳥在世界大賽首戰將推出新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，迎戰道奇隊賽揚左投史奈爾（Blake Snell），他將成為世界大賽史上第二年輕的首戰先發投手，僅次於1947年道奇隊

MLB／是不是討厭我才丟這麼快？皇家打者當記者找大谷求解

皇家隊打者帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）藏在心中的疑惑今天終於有機會說出口，他以記者身分質問大谷翔平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。