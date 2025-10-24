MLB／如何封鎖大谷？前美聯打擊王藍鳥教練：已有秘密策略

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥世界大賽最大課題就是要壓制大谷翔平的火力。 美聯社

多倫多藍鳥睽違32年再度闖進世界大賽，將交手洛杉磯道奇，藍鳥隊板凳教練馬丁利（Don Mattingly）受訪時表示，如何壓制大谷翔平將是系列賽勝負關鍵，他更進一步說明：「已準備幾套秘密配球策略。」

「雖我沒有特別研究他（大谷），但每一位頂級打者都會有自己的打擊弱點。」馬丁利談到，必須在每個打席都用不同配球，才有機會解決大谷。不過他也給予大谷極高評價，說：「在他狀況好的時候，無論你怎麼投可能都無法壓制。」

藍鳥隊教練馬丁利。 路透通訊社

馬丁利球員時期效力於紐約洋基，生涯打擊率高達3成07，擊出2153支安打和222支全壘打，曾獲得美聯打擊王、安打王與年度最有價值球員（MVP），無論擔任球員或教練，他生涯至今皆從未參與過世界大賽，今年才順利以藍鳥隊教練的身分圓夢。

大谷翔平季後賽至今打擊率2成20，並不算特別理想，但他在國聯冠軍賽第四戰，以「先發投手兼指定打擊」出賽，單場轟出三發全壘打並送出10次三振，以強勢的表現贏得系列賽MVP。馬丁利笑說：「我們會制訂好各種策略，希望第一場比賽就能順利壓制他（大谷）」

MLB／世界大賽最後一舞！道奇名單有克蕭 教頭：不會被情感左右

即將於球季結束後高掛球鞋的道奇隊塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），確定將被列入道奇世界大賽球員名單，這也將是他職業生涯最後一個系列賽，克蕭也在近期受訪時透露，自己決定退休關鍵原因。

MLB／棒球素人當上山本由伸翻譯 幸運內褲象徵兩人情誼

「洛杉磯時報」報導，道奇日籍強投山本由伸的翻譯園田芳大，原非出身棒球界，上任第2天就想辭職，但2年下來，已成為山本重要的...

MLB／藍鳥大物新秀扛G1先發 要盡可能限制大谷翔平

多倫多藍鳥在世界大賽首戰將推出新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，迎戰道奇隊賽揚左投史奈爾（Blake Snell），他將成為世界大賽史上第二年輕的首戰先發投手，僅次於1947年道奇隊

MLB／是不是討厭我才丟這麼快？皇家打者當記者找大谷求解

皇家隊打者帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）藏在心中的疑惑今天終於有機會說出口，他以記者身分質問大谷翔平...

MLB／打到右外野五樓觀眾席 大谷再度戶外打擊練習展現怪力

洛杉磯道奇隊將於世界大賽交手多倫多藍鳥，第一場比賽將在台灣時間25日進行，大谷翔平在今（24）日於藍鳥隊主場Rogers Centre進行了本賽季第二次戶外打擊練習，並在33次揮棒裡擊出14支全壘打，

