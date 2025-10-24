MLB／如何封鎖大谷？前美聯打擊王藍鳥教練：已有秘密策略

多倫多藍鳥睽違32年再度闖進世界大賽，將交手洛杉磯道奇，藍鳥隊板凳教練馬丁利（Don Mattingly）受訪時表示，如何壓制大谷翔平將是系列賽勝負關鍵，他更進一步說明：「已準備幾套秘密配球策略。」

「雖我沒有特別研究他（大谷），但每一位頂級打者都會有自己的打擊弱點。」馬丁利談到，必須在每個打席都用不同配球，才有機會解決大谷。不過他也給予大谷極高評價，說：「在他狀況好的時候，無論你怎麼投可能都無法壓制。」

藍鳥隊教練馬丁利。 路透通訊社

馬丁利球員時期效力於紐約洋基，生涯打擊率高達3成07，擊出2153支安打和222支全壘打，曾獲得美聯打擊王、安打王與年度最有價值球員（MVP），無論擔任球員或教練，他生涯至今皆從未參與過世界大賽，今年才順利以藍鳥隊教練的身分圓夢。

大谷翔平季後賽至今打擊率2成20，並不算特別理想，但他在國聯冠軍賽第四戰，以「先發投手兼指定打擊」出賽，單場轟出三發全壘打並送出10次三振，以強勢的表現贏得系列賽MVP。馬丁利笑說：「我們會制訂好各種策略，希望第一場比賽就能順利壓制他（大谷）」