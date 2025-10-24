MLB／棒球素人當上山本由伸翻譯 幸運內褲象徵兩人情誼

「洛杉磯時報」報導，道奇日籍強投山本由伸的翻譯園田芳大，原非出身棒球界，上任第2天就想辭職，但2年下來，已成為山本重要的工作夥伴，每當山本先發，他必穿上幸運內褲。

山本由伸在大聯盟發光發熱，翻譯也受到注目。洛時記者赫南德茲（Dylan Hernandez）報導，園田芳大現年48歲，大學時是柔道選手，後來進入媒體業擔任燈光師，曾參與「MIB星際戰警」、「蜘蛛人」等電影作品。

報導提到，過去一年多，每逢山本由伸先發，園田芳大必穿一條四角內褲，上面的圖案是「一隻兔子眼睛發出彩虹光束」。有一次，山本在球員休息室看見園田只穿一條內褲準備去沖澡，問「那是什麼顏色？」園田才藉機告訴他這是他的幸運內褲。

山本由伸即將在世界大賽第2戰先發，報導指出，園田芳大也已經準備好到時候穿上幸運內褲，祈求勝利。

園田芳大年長21歲，卻對山本由伸成熟的態度印象深刻。他回憶去年春訓第一天，山本在草皮上投擲標槍，當山本練習結束之後，園田想要幫忙收拾，卻被制止「請不要，你是我的翻譯，不是我的僕人」。

園田稱讚，山本由伸對球隊上下都很友善，不管是球員或後勤人員，都感受到他的體貼。球隊每次客場比賽，山本都會訂星巴克咖啡請全隊喝，總是會幫園田點上一杯。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）也稱讚山本由伸是棒球紳士，具有高尚的品格，無論是對待翻譯，或是隊上的每一個人，都抱持著尊敬的態度。

園田坦言，剛接下翻譯工作的時候，第2天就有辭職的念頭。一方面他先前沒有翻譯經驗，另一方面他又不是棒球圈內的人，妻子當時還住在德州老家，夫妻分隔兩地生活。

園田沒有放棄，向球隊旅行經理、曾任野茂英雄翻譯的赤崎忠士請益，也與投手教練、運動表現部門主管學習投球數據，也向教士隊、大都會隊的日籍翻譯取經。

園田的努力山本由伸感受得到。山本由伸去年世界大賽前受訪，談到園田的角色：「我們兩個今年都是新人，園田先生來自完全不同的行業，我想他吃了不少苦，但他從來沒有表現出來。」赫南德茲觀察到，當時園田站在旁邊強忍著淚水。