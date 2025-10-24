MLB／世界大賽最後一舞！道奇名單有克蕭 教頭：不會被情感左右

即將於球季結束後高掛球鞋的道奇隊塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），確定將被列入道奇世界大賽球員名單，這也將是他職業生涯最後一個系列賽，克蕭也在近期受訪時透露，自己決定退休關鍵原因。

「我們的輪值裡擁有山本由伸、大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）四人都是強大的先發投手。」克蕭坦言四人的好表現是讓他可以安心交棒的主因，他說：「看著他們奪下一場場勝利，使我可以放心的把位置交給他們，這是個正確的決定。」

道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）表示，會將克蕭帶進世界大賽名單，至於是否會登板則須視情況而定，他說：「如果克蕭有機會上場會是件很棒的事，但我不會被情感左右，必須做出最適合的決定。」克蕭在今年季後賽出賽一場，後援兩局挨兩轟，防禦率高達18.00。