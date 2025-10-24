快訊

NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

MLB／世界大賽最後一舞！道奇名單有克蕭 教頭：不會被情感左右

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊傳奇左投克蕭即將於球季結束後退休。 美聯社
道奇隊傳奇左投克蕭即將於球季結束後退休。 美聯社

即將於球季結束後高掛球鞋的道奇隊塞揚左投克蕭Clayton Kershaw），確定將被列入道奇世界大賽球員名單，這也將是他職業生涯最後一個系列賽，克蕭也在近期受訪時透露，自己決定退休關鍵原因。

「我們的輪值裡擁有山本由伸、大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）四人都是強大的先發投手。」克蕭坦言四人的好表現是讓他可以安心交棒的主因，他說：「看著他們奪下一場場勝利，使我可以放心的把位置交給他們，這是個正確的決定。」

道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）表示，會將克蕭帶進世界大賽名單，至於是否會登板則須視情況而定，他說：「如果克蕭有機會上場會是件很棒的事，但我不會被情感左右，必須做出最適合的決定。」克蕭在今年季後賽出賽一場，後援兩局挨兩轟，防禦率高達18.00。

MLB 道奇 克蕭 Clayton Kershaw 世界大賽

相關新聞

MLB／藍鳥教頭討「還我球帽」 大谷翔平：才不要呢

美國職棒世界大賽即將開打，大谷翔平放棄藍鳥、加盟道奇的過往也成為話題中心，面對藍鳥總教練史奈德（John Schneid...

MLB／是不是討厭我才丟這麼快？皇家打者當記者找大谷求解

皇家隊打者帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）藏在心中的疑惑今天終於有機會說出口，他以記者身分質問大谷翔平...

MLB／棒球素人當上山本由伸翻譯 幸運內褲象徵兩人情誼

「洛杉磯時報」報導，道奇日籍強投山本由伸的翻譯園田芳大，原非出身棒球界，上任第2天就想辭職，但2年下來，已成為山本重要的...

MLB／世界大賽最後一舞！道奇名單有克蕭 教頭：不會被情感左右

即將於球季結束後高掛球鞋的道奇隊塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），確定將被列入道奇世界大賽球員名單，這也將是他職業生涯最後一個系列賽，克蕭也在近期受訪時透露，自己決定退休關鍵原因。

MLB／藍鳥大物新秀扛G1先發 要盡可能限制大谷翔平

多倫多藍鳥在世界大賽首戰將推出新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，迎戰道奇隊賽揚左投史奈爾（Blake Snell），他將成為世界大賽史上第二年輕的首戰先發投手，僅次於1947年道奇隊

MLB／打到右外野五樓觀眾席 大谷再度戶外打擊練習展現怪力

洛杉磯道奇隊將於世界大賽交手多倫多藍鳥，第一場比賽將在台灣時間25日進行，大谷翔平在今（24）日於藍鳥隊主場Rogers Centre進行了本賽季第二次戶外打擊練習，並在33次揮棒裡擊出14支全壘打，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。