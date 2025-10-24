MLB／藍鳥大物新秀扛G1先發 要盡可能限制大谷翔平

多倫多藍鳥在世界大賽首戰將推出新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，迎戰道奇隊賽揚左投史奈爾（Blake Snell），他將成為世界大賽史上第二年輕的首戰先發投手，僅次於1947年道奇隊布蘭卡（Ralph Branca），接獲任務的他也坦言「興奮到睡不著」。

今年22歲的耶薩維奇，四月時才在小聯盟1A完成初登板，隨後一路快速升級登上大聯盟，如今將擔任藍鳥隊在世界大賽首場比賽的先發投手，可說是藍鳥隊史最驚奇的成長故事之一。

對於首場比賽先發的心情，耶薩維奇笑說：「我不想在場上想太多，當我全心投入，什麼都不想時，便能拿出最好的表現。」而談到將面對大谷翔平的想法時，耶薩維奇說：「大谷是一位特別的球員，能在投打兩端都造成威脅，不過我們會適時做出調整，來限制他的發揮。」

藍鳥隊預計由高斯曼（Kevin Gausman）擔任第二戰的先發，由於他在美聯冠軍賽第七戰後援投了一局，這樣的安排能讓他獲得多一天的休息。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說到：「我們和所有投手討論過，經過教練團的評估後，認為讓他（高斯曼）多休息一天是最合理的選擇。」