MLB／是不是討厭我才丟這麼快？皇家打者當記者找大谷求解

皇家隊打者帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）藏在心中的疑惑今天終於有機會說出口，他以記者身分質問大谷翔平「為什麼你對我投這麼快的球？為什麼？你是不是討厭我？」

美國職棒大聯盟安排帕斯昆丁諾擔任球員特派記者，負責在世界大賽前的媒體日、第一戰採訪，將在大聯盟的社群平台製作內容，提供世界大賽幕後花絮，並參與社群媒體活動，大聯盟官方指出「帕斯昆丁諾以幽默感著稱，他的個性將全面展現。」

帕斯昆丁諾很快就展現他的幽默感，在今天訪問到大谷翔平時提出自己的疑惑，因為大谷旅美之後投出的兩顆生涯最快速球，都是對上帕斯昆丁諾，一次是2023年世界棒球經典賽對上義大利時的102英哩、一次是今年6月對皇家隊的101.7英哩。

大谷翔平透過翻譯回答：「你只是個非常棒的打者，我不得不用力投。」帕斯昆丁諾則回說：「不行啦，大谷，你投得太快了！」