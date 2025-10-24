MLB／戶外打擊狂敲14轟嚇到記者 大谷翔平：調整內容是秘密

道奇隊大谷翔平通常都在室內練習打擊，但今天選擇參加戶外打擊練習，把球轟上第五樓的看台讓藍鳥隊工作人員都抱頭驚嘆，這就是他們在世界大賽要面對的對手。

大谷翔平在33次揮棒中擊出14支越過外野圍牆的全壘打，其中包括擊中右外野五樓觀眾席揚聲器附近的超遠全壘打，以及直擊大型螢幕的豪快擊球。

美國《洛杉磯時報》道奇隊記者哈里斯（Jack Harris）說：「我已經數不清這次打擊練習大谷打了多少支全壘打了。」隨後補充，「但是，除了大約兩球之外，其他全部都飛向二樓看台（有些甚至更遠）。」

大谷翔平解釋今天選擇室外打擊的目的：「一些只有在室外才能確認的事情，我希望能在這裡好好檢驗。雖然在球季中不太需要，但比賽少的時候，我想確認這些細節。」不過，他對於具體要確認的內容則笑說：「這個要保密。」