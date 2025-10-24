聽新聞
MLB／打到右外野五樓觀眾席 大谷再度戶外打擊練習展現怪力
洛杉磯道奇隊將於世界大賽交手多倫多藍鳥，第一場比賽將在台灣時間25日進行，大谷翔平在今（24）日於藍鳥隊主場Rogers Centre進行了本賽季第二次戶外打擊練習，並在33次揮棒裡擊出14支全壘打，展現出優異的爆發力。
《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）驚訝的表示：「我已經數不清他（大谷）在打擊練習中到底打了多少全壘打。」哈里斯另外分享了一個驚人事實，他說：「除了兩顆球以外，幾乎所有球都飛越了第二層看台。」
這僅僅是大谷翔平轉隊至道奇隊兩年來，第二度參加戶外打擊練習，前一次為國聯冠軍賽第三戰前，於道奇隊主場進行，當時他也在32次揮棒中打出14支全壘打，其中有一球更是直接擊中右外野五樓觀眾席揚聲器附近的超遠全壘打。
