MLB／去年受傷未能真正體驗世界大賽 大谷期待獲得全新經驗

日籍球星大谷翔平將率領洛杉磯道奇在世界大賽交手多倫多藍鳥，這將是大谷連續兩年站上世界大賽的舞台，他在賽前記者會中談到，期待今年能夠擁有不同的體驗。

回顧去年世界大賽的經歷，大谷坦言當時自己飽受傷病困擾，他在第二戰中因嘗試盜壘而導致左肩脫臼，他說：「因為受傷，我必須獨自從醫院前往客場比賽，無法與隊友一同搭乘飛機。」大谷另外說到，傷勢讓他必須在後續比賽中持續接受治療，無法細心觀察比賽，這正是他認為無法真正體會世界大賽的原因。

而被問到關於今年世界大賽的心情，大谷說到：「對於第一戰的想法並沒有改變。」他期待在保持健康的狀態下，完整體驗作為選手的世界大賽經歷。大谷預計將在世界大賽中持續以「二刀流」出賽，這對他來說也是一個「全新經驗」。