MLB／道奇牛棚大將維西亞暫時離隊 史考特可能遞補

道奇隊世界大賽將帶入克蕭（Clayton Kershaw） ，然而最值得信賴的牛棚投手之一的維西亞（Alex Vesia）卻因私人因素暫時離隊，能否參加世界大賽出現問號。

道奇隊今天發表聲明表示，維西亞目前離開球隊，「與妻子一同處理一件極為私人的家庭事務。」

總教練羅伯玆（Dave Roberts） 受訪時也未透露細節，但球隊正在「處理名單替補的相關事宜」，對何時能夠回歸也沒有答案，「老實說，我們只能一天一天看，目前沒有任何明確的預期。」

世界大賽最終名單必須在美東時間周五上午10點提交，不過美國職棒也設有「家庭醫療緊急名單」，登錄該名單的球員需至少休養三天、最長可達七天。若道奇隊選擇讓維西亞進入該名單，理論上最快可在第3戰回歸。

在今年球季尾聲道奇隊起起伏伏的牛棚投手中，維西亞是少數穩定的亮點，防禦率3.02、被上壘率0.99，今年共投59.2局，送出80次三振、22次保送。

維西亞若無法出賽，美國媒體ESPN也指出，史考特（Tanner Scott）是可能的名單遞補人選，他因為下半身膿腫開刀而被移出名單，錯過了國聯冠軍賽，不過近期已經恢復練投。

羅伯玆今天也確認將把克蕭納入世界大賽名單，除了已經確定前兩戰由史奈爾（Blake Snell）、山本由伸先發外，也透露第三戰「很可能」由葛拉斯諾（Tyler Glasnow） 先發、第4戰大谷翔平二刀流登板。