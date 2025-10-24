快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇牛棚大將維西亞暫時離隊 史考特可能遞補

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇最值得信賴的牛棚投手之一維西亞，因個人因素恐錯過世界大賽。 路透
道奇最值得信賴的牛棚投手之一維西亞，因個人因素恐錯過世界大賽。 路透

道奇世界大賽將帶入克蕭（Clayton Kershaw） ，然而最值得信賴的牛棚投手之一的維西亞（Alex Vesia）卻因私人因素暫時離隊，能否參加世界大賽出現問號。

道奇隊今天發表聲明表示，維西亞目前離開球隊，「與妻子一同處理一件極為私人的家庭事務。」

總教練羅伯玆（Dave Roberts） 受訪時也未透露細節，但球隊正在「處理名單替補的相關事宜」，對何時能夠回歸也沒有答案，「老實說，我們只能一天一天看，目前沒有任何明確的預期。」

世界大賽最終名單必須在美東時間周五上午10點提交，不過美國職棒也設有「家庭醫療緊急名單」，登錄該名單的球員需至少休養三天、最長可達七天。若道奇隊選擇讓維西亞進入該名單，理論上最快可在第3戰回歸。

在今年球季尾聲道奇隊起起伏伏的牛棚投手中，維西亞是少數穩定的亮點，防禦率3.02、被上壘率0.99，今年共投59.2局，送出80次三振、22次保送。

維西亞若無法出賽，美國媒體ESPN也指出，史考特（Tanner Scott）是可能的名單遞補人選，他因為下半身膿腫開刀而被移出名單，錯過了國聯冠軍賽，不過近期已經恢復練投。

羅伯玆今天也確認將把克蕭納入世界大賽名單，除了已經確定前兩戰由史奈爾（Blake Snell）、山本由伸先發外，也透露第三戰「很可能」由葛拉斯諾（Tyler Glasnow） 先發、第4戰大谷翔平二刀流登板。

道奇 世界大賽 克蕭

延伸閱讀

MLB／史考特世界大賽有望歸隊！ 道奇教頭：他非常渴望上場

MLB／道奇好消息？史考特動小型手術、世界大賽有望歸隊

MLB／道奇大幅落後史考特仍沒有登板 羅伯茲：他沒來球場

MLB／克蕭看好史肯斯奪塞揚獎 但認為山本由伸「沒有輸」

相關新聞

MLB／藍鳥教頭討「還我球帽」 大谷翔平：才不要呢

美國職棒世界大賽即將開打，大谷翔平放棄藍鳥、加盟道奇的過往也成為話題中心，面對藍鳥總教練史奈德（John Schneid...

MLB／薛則大讚大谷翔平：希望孩子們看著他的身影成長

道奇隊與藍鳥隊交手的世界大賽即將開打，藍鳥隊名將薛則（Max Scherzer）被問到大谷翔平時讚不絕口，認為他的表現能...

MLB／道奇牛棚大將維西亞暫時離隊 史考特可能遞補

道奇隊世界大賽將帶入克蕭（Clayton Kershaw） ，然而最值得信賴的牛棚投手之一的維西亞（Alex Vesia...

MLB／去年受傷未能真正體驗世界大賽 大谷期待獲得全新經驗

日籍球星大谷翔平將率領洛杉磯道奇在世界大賽交手多倫多藍鳥，這將是大谷連續兩年站上世界大賽的舞台，他在賽前記者會中談到，期待今年能夠擁有不同的體驗。 回顧去年世界大賽的經歷，大谷坦言當時自己飽受傷

MLB／釀酒人教頭笑稱「該限制大谷球數」 感嘆小市場與道奇差距

釀酒人隊在國聯冠軍賽慘遭道奇隊橫掃，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在節目上說明大谷翔平有多無解，並感嘆小市場與豪門球隊的差距。 大谷翔平國聯冠軍賽G4上演投打二刀流，主投6局10K無失

MLB／銀棒獎國聯入圍名單出爐 打者大谷拚3連霸

美國職棒大聯盟（MLB）今天公布2025年國家聯盟「銀棒獎」入圍名單，洛杉磯道奇二刀流名將大谷翔平將角逐指定打擊獎，力拚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。