MLB／藍鳥教頭討「還我球帽」 大谷翔平：才不要呢

美國職棒世界大賽即將開打，大谷翔平放棄藍鳥、加盟道奇的過往也成為話題中心，面對藍鳥總教練史奈德（John Schneider）想討回球帽的要求，大谷翔平笑答：「才不要呢，我會好好珍藏的。」

大谷翔平在2023年成自由球員後，藍鳥隊在競爭球隊中曾進入面試的最後階段，大谷翔平參觀完訓練基地後還帶走球帽、送給愛犬彈額頭（Decoy）的衣服，讓藍鳥隊一度認為希望很高，但最終大谷仍選擇了道奇隊。

史奈德今天在記者會上被問到這段往事，先稱讚大谷翔平給人的感覺非常好，當時的回饋也很正面，相信是留下不錯的印象，「不過，自由球員市場上，沒有人能真正知道選手心裡在想什麼，現在再去想『當時怎樣』也沒意義，我只專注現在的26名球員。」

只不過史奈德接下來的話引起現場媒體爆笑，「他真的是一位非常出色的選手。如果他能把那頂帽子帶過來就好了，就是他和我們開會時戴的那頂，還有那件Decoy的夾克。讓人很想說『把我們的東西還給我們吧』。」

而隨後大谷翔平被記者問到這題時回答，「那個球帽我還放在家裡的車庫，我會好好珍藏的。」

大谷翔平也坦言，當時在與藍鳥隊相處的過程，無論球團、相關人員都很出色，「對藍鳥隊的印象就是一支很棒的球隊。最終能選的球隊只有一支，但如果能的話，任何球員都會想在更多球隊效力看看。」

去年大谷翔平作為道奇隊成員造訪多倫多時，曾受到強烈噓聲，大谷翔平也表示：「上次是被噓得滿厲害的（笑），但我也把那當作對棒球的熱愛，這正是個性鮮明、極具魅力的民族特質，我很期待再度體驗。」