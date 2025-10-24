快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／藍鳥教頭討「還我球帽」 大谷翔平：才不要呢

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平過往放棄藍鳥、加盟道奇的過往成為世界大賽話題中心。 美聯社
大谷翔平過往放棄藍鳥、加盟道奇的過往成為世界大賽話題中心。 美聯社

美國職棒世界大賽即將開打，大谷翔平放棄藍鳥、加盟道奇的過往也成為話題中心，面對藍鳥總教練史奈德（John Schneider）想討回球帽的要求，大谷翔平笑答：「才不要呢，我會好好珍藏的。」

大谷翔平在2023年成自由球員後，藍鳥隊在競爭球隊中曾進入面試的最後階段，大谷翔平參觀完訓練基地後還帶走球帽、送給愛犬彈額頭（Decoy）的衣服，讓藍鳥隊一度認為希望很高，但最終大谷仍選擇了道奇隊。

史奈德今天在記者會上被問到這段往事，先稱讚大谷翔平給人的感覺非常好，當時的回饋也很正面，相信是留下不錯的印象，「不過，自由球員市場上，沒有人能真正知道選手心裡在想什麼，現在再去想『當時怎樣』也沒意義，我只專注現在的26名球員。」

只不過史奈德接下來的話引起現場媒體爆笑，「他真的是一位非常出色的選手。如果他能把那頂帽子帶過來就好了，就是他和我們開會時戴的那頂，還有那件Decoy的夾克。讓人很想說『把我們的東西還給我們吧』。」

而隨後大谷翔平被記者問到這題時回答，「那個球帽我還放在家裡的車庫，我會好好珍藏的。」

大谷翔平也坦言，當時在與藍鳥隊相處的過程，無論球團、相關人員都很出色，「對藍鳥隊的印象就是一支很棒的球隊。最終能選的球隊只有一支，但如果能的話，任何球員都會想在更多球隊效力看看。」

去年大谷翔平作為道奇隊成員造訪多倫多時，曾受到強烈噓聲，大谷翔平也表示：「上次是被噓得滿厲害的（笑），但我也把那當作對棒球的熱愛，這正是個性鮮明、極具魅力的民族特質，我很期待再度體驗。」

大谷翔平 藍鳥 道奇

延伸閱讀

MLB／傳奇雙棲球星盛讚大谷翔平封神戰：不能直接給他MVP？

MLB／好耳熟？大谷搭上前往多倫多飛機 美媒記者發文引熱議

MLB／大谷翔平暖舉激勵士氣 道奇教頭：一點也不意外

MLB／大谷翔平搭上前往多倫多飛機 藍鳥回憶當年夢醒時分

相關新聞

MLB／藍鳥教頭討「還我球帽」 大谷翔平：才不要呢

美國職棒世界大賽即將開打，大谷翔平放棄藍鳥、加盟道奇的過往也成為話題中心，面對藍鳥總教練史奈德（John Schneid...

MLB／薛則大讚大谷翔平：希望孩子們看著他的身影成長

道奇隊與藍鳥隊交手的世界大賽即將開打，藍鳥隊名將薛則（Max Scherzer）被問到大谷翔平時讚不絕口，認為他的表現能...

MLB／道奇牛棚大將維西亞暫時離隊 史考特可能遞補

道奇隊世界大賽將帶入克蕭（Clayton Kershaw） ，然而最值得信賴的牛棚投手之一的維西亞（Alex Vesia...

MLB／去年受傷未能真正體驗世界大賽 大谷期待獲得全新經驗

日籍球星大谷翔平將率領洛杉磯道奇在世界大賽交手多倫多藍鳥，這將是大谷連續兩年站上世界大賽的舞台，他在賽前記者會中談到，期待今年能夠擁有不同的體驗。 回顧去年世界大賽的經歷，大谷坦言當時自己飽受傷

MLB／釀酒人教頭笑稱「該限制大谷球數」 感嘆小市場與道奇差距

釀酒人隊在國聯冠軍賽慘遭道奇隊橫掃，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在節目上說明大谷翔平有多無解，並感嘆小市場與豪門球隊的差距。 大谷翔平國聯冠軍賽G4上演投打二刀流，主投6局10K無失

MLB／銀棒獎國聯入圍名單出爐 打者大谷拚3連霸

美國職棒大聯盟（MLB）今天公布2025年國家聯盟「銀棒獎」入圍名單，洛杉磯道奇二刀流名將大谷翔平將角逐指定打擊獎，力拚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。