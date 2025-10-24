MLB／薛則大讚大谷翔平：希望孩子們看著他的身影成長

道奇隊與藍鳥隊交手的世界大賽即將開打，藍鳥隊名將薛則（Max Scherzer）被問到大谷翔平時讚不絕口，認為他的表現能夠帶給小朋友夢想，「我是他的大粉絲。」

大谷翔平在大聯盟以「投打二刀流」之姿盡情揮灑，季後賽更在國聯冠軍賽打出單場三響砲、投6局10次三振的誇張成績，如今來到世界大賽也成為話題中心。

「他在投打兩方面所展現的成就是難以置信的。」薛則說：「能親眼見證這樣的球員真的很榮幸，我希望小聯盟的球員能夠從他身上看見夢想，想要像他一樣打球。」

薛則也補充：「最近聽到9歲、10歲的小孩就說自己想要當『專職投手』，我其實不太喜歡這樣，我希望他們成為『棒球選手』，要能打、能投，多體驗不同守備位置，大谷正是把這種多面性的棒球樂趣展現給世人的最佳例子。」

塞揚名將薛則。 美聯社

薛則說：「正因如此，他對整個棒球界來說是一位非常重要的存在，我希望孩子們能看著他的身影成長。」

藍鳥隊已經決定將世界大賽第一戰交給新人右投耶薩維奇（Trey Yesavage）擔任先發，面對第一名打者很可能就是大谷翔平。

薛則也給出建議，「最重要是享受比賽。如果想成為最強的人，就必須打倒最強的對手。大谷無疑是世界上最頂尖的球員之一，所以要懷著『自己能超越他』的信念去挑戰。」隨後笑著補充，「記得投好球就行了。一直投壞球只會保送他上壘，所以投進好球帶吧。」