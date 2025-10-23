快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

MLB／釀酒人教頭笑稱「該限制大谷球數」 感嘆小市場與道奇差距

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

釀酒人隊在國聯冠軍賽慘遭道奇隊橫掃，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在節目上說明大谷翔平有多無解，並感嘆小市場與豪門球隊的差距。

大谷翔平國聯冠軍賽G4上演投打二刀流，主投6局10K無失分，打擊方面則是單場三響砲。對此，墨菲在節目上苦笑說：「他能投橫掃球、速球、卡特球，能不能限制一下他的球數啊？真的太不可思議了，老實說我都不知道該怎麼形容。」

墨菲也再度重申：「那可能是季後賽史上最出色的個人表現，沒有人會不同意這點。他三振10人，又轟出3支全壘打，這是難以置信的比賽。」

墨菲也透露釀酒人已竭盡全力，「我們花了無數時間規劃先發輪值，但我們缺少真正的主力先發，還有太多傷兵。這就是小市場球隊的現實，財力差距最終成為戰力深度的差距。富者只會越來越富有，像我們這種球隊，突破系列賽的難度會越來越高。」

墨菲也不忘肯定球員們的努力，「我覺得他們已經做得很好了。」

大谷翔平 釀酒人 道奇

相關新聞

MLB／三傳奇分析世界大賽 基特挺道奇：大谷竟是第四號先發

今年世界大賽將上演道奇、藍鳥隊之爭，美國媒體邀請三位傳奇球星分析兩隊優劣，基特（Derek Jeter）對道奇實力給予「...

MLB／不像大谷閃耀但也破紀錄！ 道奇迪恩10場全勤沒打擊過

道奇隊橫掃釀酒人隊晉級世界大賽，《洛杉磯時報》指出，雖然不像大谷翔平閃耀，但28歲替補外野手迪恩（Justin Dean）默默創下一項特殊紀錄。 報導提到，迪恩和大谷翔平一樣，參加10場季後賽，

MLB／釀酒人教頭笑稱「該限制大谷球數」 感嘆小市場與道奇差距

釀酒人隊在國聯冠軍賽慘遭道奇隊橫掃，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在節目上說明大谷翔平有多無解，並感嘆小市場與豪門球隊的差距。 大谷翔平國聯冠軍賽G4上演投打二刀流，主投6局10K無失

MLB／銀棒獎國聯入圍名單出爐 打者大谷拚3連霸

美國職棒大聯盟（MLB）今天公布2025年國家聯盟「銀棒獎」入圍名單，洛杉磯道奇二刀流名將大谷翔平將角逐指定打擊獎，力拚...

MLB／傳奇雙棲球星盛讚大谷翔平封神戰：不能直接給他MVP？

道奇隊日本球星大谷翔平在國聯冠軍賽第四戰單場三響砲、6局10次三振「神級表現」，讓傳奇雙棲球星桑德斯（Deion San...

MLB／收視率大幅成長！大谷二刀流日本千萬收看 美聯成長60%

大聯盟官網今天公布兩聯盟冠軍賽收視數據，今年季後賽至聯盟冠軍系列賽為止，美國境內平均每場收視人數448萬，創下2017年以來最高紀錄，比去年同期成長13%。 藍鳥與水手隊的美聯冠軍戰第7戰，吸引

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。