MLB／釀酒人教頭笑稱「該限制大谷球數」 感嘆小市場與道奇差距
釀酒人隊在國聯冠軍賽慘遭道奇隊橫掃，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在節目上說明大谷翔平有多無解，並感嘆小市場與豪門球隊的差距。
大谷翔平國聯冠軍賽G4上演投打二刀流，主投6局10K無失分，打擊方面則是單場三響砲。對此，墨菲在節目上苦笑說：「他能投橫掃球、速球、卡特球，能不能限制一下他的球數啊？真的太不可思議了，老實說我都不知道該怎麼形容。」
墨菲也再度重申：「那可能是季後賽史上最出色的個人表現，沒有人會不同意這點。他三振10人，又轟出3支全壘打，這是難以置信的比賽。」
墨菲也透露釀酒人已竭盡全力，「我們花了無數時間規劃先發輪值，但我們缺少真正的主力先發，還有太多傷兵。這就是小市場球隊的現實，財力差距最終成為戰力深度的差距。富者只會越來越富有，像我們這種球隊，突破系列賽的難度會越來越高。」
墨菲也不忘肯定球員們的努力，「我覺得他們已經做得很好了。」
