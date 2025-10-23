MLB／不像大谷閃耀但也破紀錄！ 道奇迪恩10場全勤沒打擊過

道奇隊橫掃釀酒人隊晉級世界大賽，《洛杉磯時報》指出，雖然不像大谷翔平閃耀，但28歲替補外野手迪恩（Justin Dean）默默創下一項特殊紀錄。

報導提到，迪恩和大谷翔平一樣，參加10場季後賽，但與大谷不同的地方是，迪恩還沒有在場上揮過球棒，任務是代跑和守備。

迪恩今年季後賽還沒站上過打擊區，「出賽10場卻0打席」創大聯盟紀錄，原紀錄是1996年洋基隊福克斯（Andy Fox）的8場0打席。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱讚迪恩，「他在中外野具備非常出色的能力，我認為讓他守中外野，能讓我們整體外野防守更上一層樓。他有明確的定位，他讓我們的防守下限更高、更穩定。」

羅伯茲對「角色球員」的重要性相當清楚，2004年季後賽他在紅襪隊只出賽3場，但美聯冠軍賽G4的盜壘成功，改變紅襪命運，紅襪最終也奪下世界大賽冠軍。

迪恩也接受自己的角色，「我是一名棒球選手，喜歡打擊。這不是能力不足的問題，而是工作職責的問題，我就是把我的工作做好。」