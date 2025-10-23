MLB／傳奇雙棲球星盛讚大谷翔平封神戰：不能直接給他MVP？

道奇隊日本球星大谷翔平在國聯冠軍賽第四戰單場三響砲、6局10次三振「神級表現」，讓傳奇雙棲球星桑德斯（Deion Sanders）驚嘆不已，「他們不能直接在比賽中就把MVP頒給他嗎？」

史上唯一參加過美國職棒世界大賽和NFL超級盃的桑德斯，目前在科羅拉多大學野牛隊（Colorado Buffaloes）擔任總教練，在每周例行記者會被問到大谷翔平的表現，直呼「這真的是太瘋狂，我難以想像」。

不過被問到這是不是「所有運動中最偉大的表現」時，桑德斯語帶保留，「我在體育界見過很多驚人的事，要我直接說這是史上最棒的有點難，但這真是令人難以置信，他正在做的事是人類幾乎無法想像。」

桑德斯更樂見大谷翔平能為其他球員開闢一條新的道路，即使不到大谷的水準也會被允許去嘗試，「很多投手其實也能打，但他們不被允許這麼做，球隊告訴他們『你只能做這個』，希望大谷能為其他人打開那扇門。」

桑德斯在大聯盟9年生涯打擊率2成63，累積39轟、168分打點、186次盜壘，在美式足球出賽14個球季，拿過2座超級盃冠軍也進入NFL名人堂。

桑德斯透露，有時在學校餐廳看到棒球比賽時都會想「天啊，我以前真的幹過這種事」，但如今選手球速更快、全壘打更多，「這個運動真的太誇張，我喜歡現在的棒球，節奏更快、強度更高。」