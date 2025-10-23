MLB／收視率大幅成長！ 大谷二刀流日本千萬收看 美聯成長60%

大聯盟官網今天公布兩聯盟冠軍賽收視數據，今年季後賽至聯盟冠軍系列賽為止，美國境內平均每場收視人數448萬，創下2017年以來最高紀錄，比去年同期成長13%。

藍鳥與水手隊的美聯冠軍戰第7戰，吸引美國加拿大合計1503萬人收看，其中美國903萬人創2017年以來新高，加拿大600萬人也創藍鳥隊史紀錄。整個美聯冠軍賽平均939萬人，比去年588萬人成長60%。

國聯冠軍賽G4道奇隊大谷翔平上演投打二刀流，單場三響砲，主投6局10K無失分，被釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）譽為「史上最佳個人秀」。該場比賽在日本吸引1026萬人收看，創日本史上第2高國聯冠軍賽收視紀錄。

道奇與釀酒人隊4場比賽，平均734萬人收看，去年是583萬人，增加26%，也創史上最佳紀錄。