MLB／銀棒獎國聯入圍名單出爐 打者大谷拚3連霸

美國職棒大聯盟（MLB）今天公布2025年國家聯盟「銀棒獎」入圍名單，洛杉磯道奇二刀流名將大谷翔平將角逐指定打擊獎，力拚生涯第4度獲獎並完成3連霸。

MLB官網報導，美國聯盟入圍名單預計明天揭曉。國聯各獎項得主將於11月6日美東時間下午6時公布，美聯得主則於隔日同時段出爐，YouTube頻道TheBaseball Insiders將在直播中公布獎落誰家。

銀棒獎由各隊教練團投票選出，每支球隊擁有4張選票，分別由總教練與3名教練投出，他們將根據整體攻擊指數、標準化攻擊指數、全壘打、打點、打擊率、壘打數、得分等進攻數據，以及教練團對球員整體打擊價值的印象進行評估。

以下是今年國聯銀棒獎入圍名單：

一壘手：阿隆索（Pete Alonso，紐約大都會）、弗利曼（Freddie Freeman，洛杉磯道奇）、歐森（Matt Olson，亞特蘭大勇士）

二壘手：霍納（Nico Hoerner，芝加哥小熊）、馬爾特（Ketel Marte，亞利桑那響尾蛇）、圖蘭（Brice Turang，密爾瓦基釀酒人）

三壘手：查普曼（Matt Chapman，舊金山巨人）、馬恰多（Manny Machado，聖地牙哥教士）、蒙西（Max Muncy，洛杉磯道奇）、萊里（Austin Riley，亞特蘭大勇士）

游擊手：林多（Francisco Lindor，紐約大都會）、佩多摩（Geraldo Perdomo，亞利桑那響尾蛇）、透納（Trea Turne，費城費城人）

外野手：卡洛爾（Corbin Carroll，亞利桑那響尾蛇）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，芝加哥小熊）、索托（Juan Soto，紐約大都會）、史陶爾斯（Kyle Stowers，邁阿密馬林魚）、塔克（KyleTucker，芝加哥小熊）、伍德（James Wood，華盛頓國民）

捕手：康崔拉斯（William Contreras，密爾瓦基釀酒人）、古德曼（Hunter Goodman，科羅拉多洛磯）、史密斯（Will Smith，洛杉磯道奇）

指定打擊：大谷翔平（洛杉磯道奇）、史瓦伯（Kyle Schwarber，費城費城人）、葉力奇（ChristianYelich，密爾瓦基釀酒人）

工具人：柏森（Alec Burleson，聖路易紅雀）、克朗沃斯（Jake Cronenworth，聖地牙哥教士）、唐納文(Brendan Donovan，聖路易紅雀)