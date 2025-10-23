MLB／三傳奇分析世界大賽 基特看好道奇：大谷竟是第四號先發

今年世界大賽將上演道奇、藍鳥隊之爭，美國媒體邀請三位傳奇球星分析兩隊優劣，基特（Derek Jeter）對道奇實力給予「最強」稱號，原因是「大谷翔平竟然是第四號先發投手」。

FOX Sports的三位季後賽球評班底，基特、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz）討論世界大賽走向。

A-Rod分析，外界對於藍鳥實力可能不太清楚，他們的陣容其實十分平衡，「這不是小蝦米對大鯨魚，是大鯨魚對大鯨魚。」道奇休息這麼長一段時間，對球隊一定會有影響；歐提茲也認為這次比賽會是勢均力敵的好戲。

基特直言：「道奇擁有絕對實力，這是近幾年我見過最強的一支球隊。」尤其近況調整得很好，即使多休息幾天也不會受到影響，特別是深不可測的投手陣容。

基特對系列賽的勝負作出預測：「我認為這系列會是勢均力敵的比賽，但最終還是道奇投手群會分出勝負。大谷竟然是第四先發？球隊的第四號先發是他？這太不可思議了吧？」

基特更進一步點出，道奇隊陣中有史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）還有弗里曼（Freddie Freeman）；在他扳著手指唱名時，歐提茲一旁喊著「真有錢」。