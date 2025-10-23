快訊

MLB／好耳熟？大谷搭上前往多倫多飛機 美媒記者發文引熱議

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷終於登上前往多倫多的班機，只是這次是和道奇一起去！截圖自道奇官方X
大谷終於登上前往多倫多的班機，只是這次是和道奇一起去！截圖自道奇官方X

道奇隊將在台灣時間25日開打的世界大賽與藍鳥隊交手，今天全隊移動前往多倫多，大谷翔平的一張照片勾起球迷對於2年前「大騷動」的回憶，有球迷說「這故事聽起來好熟悉啊」。

道奇隊官方X放上全隊搭機前往多倫多的照片，其中一張大谷翔平的獨照被ESPN記者帕桑（Jeff Passan）分享，而他在說明欄寫著「大谷翔平今天正前往多倫多」。

2023年12月，成為自由球員的大谷翔平成為各隊爭取對象，期間大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）一度誤報他已經搭上前往多倫多的飛機，引發全世界球迷都在關注該航班的進度，摩洛西後續也道歉澄清此事。

帕桑的發文讓球迷想起此事，紛紛在下面留言「「他是要跟藍鳥簽約嗎？看來這次真的要成了」、「我這輩子都忘不了那天。」、「我不知道賽季進行中還能被交易耶」、「終於……這次是真的？」、「摩洛西其實沒錯，只是太早報了而已！」

MLB／三傳奇分析世界大賽 基特看好道奇：大谷竟是第四號先發

今年世界大賽將上演道奇、藍鳥隊之爭，美國媒體邀請三位傳奇球星分析兩隊優劣，基特（Derek Jeter）對道奇實力給予「...

MLB／傳奇雙棲球星盛讚大谷翔平封神戰：不能直接給他MVP？

道奇隊日本球星大谷翔平在國聯冠軍賽第四戰單場三響砲、6局10次三振「神級表現」，讓傳奇雙棲球星桑德斯（Deion San...

MLB／大學教頭直升巨人總教練 維特洛寫史上第一紀錄

舊金山巨人隊今天決定新任總教練人選，47歲的維特洛（Tony Vitello）成為史上第一位未具職業層級執教經驗，卻從大...

MLB／收視率大幅成長！ 大谷二刀流日本千萬收看 美聯成長60%

大聯盟官網今天公布兩聯盟冠軍賽收視數據，今年季後賽至聯盟冠軍系列賽為止，美國境內平均每場收視人數448萬，創下2017年以來最高紀錄，比去年同期成長13%。 藍鳥與水手隊的美聯冠軍戰第7戰，吸引

MLB／藍鳥重返世界大賽門票半小時秒殺！G7二手票最便宜要近5萬

多倫多藍鳥時隔32年再度打進世界大賽，接下來將與國聯強權洛杉磯道奇爭冠，整座城市陷入瘋狂，藍鳥隊主場Rogers Centre的世界大賽門票在開賣後短短半小時內全面售罄，數十萬名球迷擠爆購票系統，形成網路搶票大混戰。

