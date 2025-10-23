聽新聞
MLB／好耳熟？大谷搭上前往多倫多飛機 美媒記者發文引熱議
道奇隊將在台灣時間25日開打的世界大賽與藍鳥隊交手，今天全隊移動前往多倫多，大谷翔平的一張照片勾起球迷對於2年前「大騷動」的回憶，有球迷說「這故事聽起來好熟悉啊」。
道奇隊官方X放上全隊搭機前往多倫多的照片，其中一張大谷翔平的獨照被ESPN記者帕桑（Jeff Passan）分享，而他在說明欄寫著「大谷翔平今天正前往多倫多」。
2023年12月，成為自由球員的大谷翔平成為各隊爭取對象，期間大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）一度誤報他已經搭上前往多倫多的飛機，引發全世界球迷都在關注該航班的進度，摩洛西後續也道歉澄清此事。
帕桑的發文讓球迷想起此事，紛紛在下面留言「「他是要跟藍鳥簽約嗎？看來這次真的要成了」、「我這輩子都忘不了那天。」、「我不知道賽季進行中還能被交易耶」、「終於……這次是真的？」、「摩洛西其實沒錯，只是太早報了而已！」
