MLB／大學教頭直升巨人總教練 維特洛寫史上第一紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
47歲的維特洛（Tony Vitello）成為史上第一位未具職業層級執教經驗，卻從大學教練直升美國職棒總教練的人。 美聯社

舊金山巨人隊今天決定新任總教練人選，47歲的維特洛（Tony Vitello）成為史上第一位未具職業層級執教經驗，卻從大學教練直升美國職棒總教練的人。

「我對這個機會感到無比榮幸與感激。」維特洛在聲明中表示。「我非常興奮能帶領這支球隊，代表舊金山巨人隊。我迫不及待要開始工作，建立一種能讓巨人球迷引以為傲的文化。」

維特洛自2018賽季起擔任田納西大學棒球隊總教練，在此之前接掌田納西的「志願者隊」（Volunteers）已超過十年未打進NCAA錦標賽，然而他帶領球隊在2024年奪下學校史上第一座全國冠軍，也是近四年內第三次打進男子大學世界大賽，在他執教的八個賽季中，球隊勝率高達7成22。

在執教田納西之前，維特洛於2003至2017年間曾擔任密蘇里大學、德州基督教大學與阿肯色大學的助理教練，他曾指導過多位後來進入大聯盟的球員，包括班寧坦迪（Andrew Benintendi）、薛則（Max Scherzer）、吉布森（Kyle Gibson）及克羅謝（Garrett Crochet）。

「我們非常高興歡迎維特洛加入巨人大家庭。」巨人隊棒球運營總裁波西（Buster Posey）表示：「維特洛的領導力、競爭心與球員培養承諾脫穎而出。他建立強大團隊的能力與對棒球的熱情，與我們球團的核心價值完美契合。」

巨人總教練的其他候選人還包括：前巨人捕手杭德利（Nick Hundley）、守護者隊副總教練凡納伯（Will Venable）、美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa），以及前捕手鈴木清（Kurt Suzuki），後者被任命為天使隊總教練。

