MLB／藍鳥重返世界大賽門票半小時秒殺！G7二手票最便宜要近5萬
多倫多藍鳥時隔32年再度打進世界大賽，接下來將與國聯強權洛杉磯道奇爭冠，整座城市陷入瘋狂，藍鳥隊主場Rogers Centre的世界大賽門票在開賣後短短半小時內全面售罄，數十萬名球迷擠爆購票系統，形成網路搶票大混戰。
根據《CTV News》報導，世界大賽門票於當地時間上午10點開賣，才開賣不到30分鐘，世界大賽4場多倫多主場比賽的門票就宣告售罄。報導指出，線上預購票的候補人數一度突破23萬人，「許多球迷排隊等了半天，只看到『本場活動的門票已全數售出』的訊息。」
儘管官方票源秒殺，二手票市場仍有部分門票，而且價錢同樣居高不下。實際上Ticketmaster網站查詢，G1球場最高層看台區、也就是最便宜的票價高達1597.32加幣（約新台幣3萬4960元），而本壘正後方、第二層座位的票價則高達8203.52加幣（約新台幣18萬114元）。G7的票價更驚人，最便宜的價格為2039.66加幣（約新台幣4萬4782元），最貴的門票則要價9548.56加幣（約新台幣20萬9646元），而且物以稀為貴，隨著時間推進，二手票市場的門票估計只會上升、不會下降。
這波搶票熱潮讓人回想起藍鳥上次奪冠的1993年，當時世界大賽門票不到100加幣（約新台幣2195元），即使考量通膨，如今的價格仍高出數十倍。儘管票價高得驚人，球迷熱情依舊不減。對多倫多而言，這不只是30年來的等待，更是一座城市重新燃起棒球夢必然的結果。
