MLB／藍鳥重返世界大賽門票半小時秒殺！G7二手票最便宜要近5萬

洛杉磯道奇這個周末將造訪加拿大，25日起將與多倫多藍鳥進行世界大賽。於此同時，弗里曼（Freddie Freeman）的回鄉故事也格外引人注目，因為過往他還曾披上加拿大國家隊戰袍，如今他將與多倫多球迷站在對立面，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言，若弗里曼在這裡被噓聲伺後，他會感到很困惑。

2025-10-22 14:12