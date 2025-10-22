快訊

MLB／道奇、藍鳥世界大賽作壁上觀 他確定躺贏冠軍戒指

聯合新聞網／ 綜合報導
本季效力道奇時期的烏雷納（Jose Urena）。 路透通訊社
MLB世界大賽即將開打，由洛杉磯道奇隊對上多倫多藍鳥隊，不過在這場對決正式登場前，就有一名球員提前確定能獲得世界大賽冠軍戒指，他就是本季效力過這兩支球隊的34歲的多明尼加投手烏雷納（Jose Urena）。

烏雷納本季成為浪人，他在短短一個球季先後效力過5支球隊：紐約大都會、藍鳥、道奇、明尼蘇達雙城和洛杉磯天使，追平了大聯盟單季在最多球隊出賽的紀錄。而且，他本季在藍鳥和道奇都曾進入過25人名單，因此即便他在這次的世界大賽作壁上觀，無論最終哪一隊奪冠，依照聯盟規定，他都能獲得冠軍戒指，可說是最大贏家。

本季效力藍鳥時期的烏雷納（Jose Urena）。 路透通訊社
《橘郡紀事報》資深記者弗萊契（Jeff Fletcher）在昨天（21日）藍鳥確定挺進世界大賽後，就在個人X放上烏雷納本季成績的截圖，並將效力藍鳥和道奇的部分圈起來並寫道「恭喜Jose Ureña贏得世界大賽冠軍戒指」。

網友也打趣回應道：「你老實說，你準備發這條推文準備多久了」、「世界大賽最穩的贏家」、「這才是真正的雙贏」。

洛杉磯 多倫多 道奇 藍鳥 世界大賽

