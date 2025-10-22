MLB／弗里曼兩度為母親故鄉加拿大打WBC 道奇主帥盼別被噓

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼。 路透
洛杉磯道奇隊這個周末將造訪加拿大，25日起將與多倫多藍鳥隊進行世界大賽。於此同時，弗里曼（Freddie Freeman）的回鄉故事也格外引人注目，因為過往他還曾披上加拿大國家隊戰袍，如今他將與多倫多球迷站在對立面，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言，若弗里曼在這裡被噓聲伺後，他會感到很困惑。

雖然出生於美國加州，弗里曼卻與加拿大有著深厚連結，他曾代表加拿大出戰2017與2023年世界棒球經典賽，藉此紀念已故的母親羅斯瑪莉（Rosemary）。不過，這次身披道奇戰袍造訪藍鳥主場，他也清楚知道，加拿大球迷的立場將與以往不同，「我不太確定這次藍鳥迷會像在經典賽那樣替我加油了，」弗里曼笑說。

即便如此，他坦言重返父母的成長之地，依舊別具意義，「我父母都在加拿大長大，媽媽來自多倫多地區，爸爸則是溫莎人。每次回去，我總覺得自己更貼近母親一點。」

弗里曼說，他對多倫多有著難以言喻的親切感：「每次去那裡，都會在置物櫃裡收到親戚寄來的信封，裡頭是一些家族老照片，甚至是三等親在車庫裡找到的影像。這讓我很感動，也讓我感覺像真的回到家一樣。」

儘管弗里曼在代表加拿大出戰WBC時成績平平，21打數僅敲出4支安打，他還是期待能在2026年的經典賽再次披上楓葉戰袍，「對我來說，加拿大不只是母親的故鄉，也是我心的一部分，」他說。

36歲的弗里曼今年季後賽打擊表現低於生涯平均，打擊三圍.231/.333/.410、一發全壘打的表現雖說有些差強人意，但道奇隊主帥羅伯茲仍無條件相信他，「他沒有受傷，這是好消息，他只是最近遇到幾位投得很好的投手」。

如今弗里曼以敵對打者的身分站在多倫多球迷面前，說不定還可能遭到噓聲伺候，道奇主帥羅伯茲指出，不希望子弟兵在藍鳥主場被噓：「（如果被噓）我會有點搞不懂為什麼……他是一位非常出色的球員、很棒的人。」

