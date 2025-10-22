MLB／史考特世界大賽有望歸隊！ 道奇教頭：他非常渴望上場

道奇隊即將與藍鳥隊進行世界大賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪提到，前終結者史考特（Tanner Scott）有望迎來復出。

史考特本季投得跌跌撞撞，防禦率4.74，有23次救援成功、10次救援失敗。9月27日後就沒有登板紀錄。10月10日動下半身膿瘍切開手術，國聯冠軍賽無法上場，道奇仍橫掃釀酒人隊，闖進世界大賽。

羅伯茲今天在線上記者會提到，史考特可能復出，「我們會討論給他一個名額。史考特能持續投球並回到牛棚，這是好事，現在只是在等醫生給他開綠燈。」

羅伯茲還沒有保證史考特會進入世界大賽名單，「今天無法給出答案，但他非常渴望上場，這是好事。我們也幸運，接下來幾天可以觀察他的狀態。」

史考特昨天受訪時透露離隊原因，「不方便細說，但那是感染症，時機真的很糟，我想繼續投球。」談到目前狀態，史考特表示：「比起對費城人隊的系列賽，現在我的身體狀況明顯好很多。」

史考特受傷後，道奇牛棚表現穩定，其中「令和怪物」佐佐木朗希更扛下終結者一職，季後賽主投8局，防禦率1.13，每局被上壘率0.63。