MLB／藍鳥大物從1A三級跳進世界大賽！道奇弗里曼戒慎恐懼

洛杉磯道奇和多倫多藍鳥的世界大賽將在本周六（25日）登場，藍帽軍團強打弗里曼（Freddie Freeman）今天受訪時特別點名，本季從1A三級跳上大聯盟的藍鳥22歲投手耶薩維奇（Trey Yesavage）不好對付。

藍鳥在2024年選秀會首輪選進耶薩維奇，他本季從小聯盟1A出發，期間「平步青雲」，9月就升上大聯盟，3場出賽繳出1勝0敗、防禦率3.21，投14局送出16次三振的成績，成功被帶進藍鳥隊季後賽名單。

耶薩維奇在美聯分區系列賽登板面對洋基，主投5.1局沒被敲任何安打、還狂飆11次三振。總計季後賽出賽3場，成績2勝1敗、防禦率4.20，15局投球送出22次三振，被打擊率僅有.189。

弗里曼坦言，道奇從未面對過耶薩維奇，對於未知的對手確實是個挑戰，「要碰到一位你從沒有對戰過，而且出手點和球威都很特別的投手，總是很艱難。」耶薩維奇為高壓式投球，並且用招牌指叉球帶給打者壓迫。

道奇曾於8月初的例行賽交手藍鳥的系列賽，對戰取得2勝1敗，但弗里曼受訪時表示，道奇與美聯球隊交手樣本數不夠多，而且距今已超過2個月時間，當時的經驗並無法提供太大參考價值。